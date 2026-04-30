"Локомотив" (Пд) стигна третия си финал за 7 години

Диема спорт/стопкадър Румънецът Каталин Иту се радва, след като е открил резултата в реванша срещу "Арда" и така е убил окончателно интригата в 1/2-финалния сблъсък.

"Локомотив" (Пд) очаквано стигна до финала за Купата на България, след като завърши 1:1 като домакин срещу "Арда" в реванша и така общият резултат от 1/2-финалния сблъсък стана 5:1.

Ако от "Арда" са имали някакви надежди, че ще успеят да направят чудо в Пловдив, те бяха попарени в 16-ата минута, когато румънецът Каталин Иту откри за "Локомотив" със силен далечен шут.

Въпреки това гостите от Кърджали продължиха да играят офанзивно. Вратарят на домакините Боян Милосавлйевич спаси до почивката два удара на Патрик Луан. В 65-ата минута Лъчезар Котев все пак изравни. А в 85-ата минута "Арда" вкара още веднъж, чрез бившия играч на "Локомотив" Бирсент Карагарен, но попадението беше отменено заради засада.

В крайна сметка пловдивчани стигнаха до 10-ия си финал за Купата на България в историята. Те ще спорят за трофея за трети път през последните 7 години, след като през 2019 и 2020 г. спечелиха отличието. Това са и двата единствени трофея на "Локомотив" до момента в турнира. Съперник ще е тимът на ЦСКА. Интересното е, че вторият успех, през 2020 г., е тъкмо над ЦСКА след дузпи на ст. "Васил Левски" - там, където ще се играе на 20 май и тазгодишният финал.

Треньорът на "Локомотив" Душан Косич заяви след успеха: "Казах на играчите просто да се наслаждават. Очаквахме, че сме си свършили работата, но "Арда" е добър отбор. В някои ситуации имахме късмет, но важното е, че вкарахмме 4 пъти в първия мач. Не беше лесно, но беше важно, че стигнахме до финала и там ще видим. Искахме да сме дисциплинирани, да сме близо до противниковите футболисти, както правихме добре през първия мач. Иту се възползва от първото ни положение в двубоя и след това за нас беше по-лесно. Дадохме време на футболисти с по-малко минути. Енергията на нашия клуб и на феновете ще са ключови във финала. Всичко може да се случи, гледаме с надежда натам. Надяваме се, че ще видим най-доброто, но не трябва да бъдем наивни."

Наставникът на "Арда" Александър Тунчев пък каза: "Определено резултатът можеше да е по-различен, ако не беше вратарят на "Локомотив". Влязохме добре в мача, създадохме ситуации, но подарихме гола. След това стана трудно. Всеки искаше да направи нещо по-специално - извеждащ пас или гол. Прибързвахме в заключителните подавания и удари. Когато си загубил с 0:4 и във втория мач губиш с 0:1, опитваш да промениш нещо, но е трудно. Не беше лесно, особено след загубата от "Ботев" (Пловдив). Радвам се, че момчетата показаха характер и воля."