Колежанин счупи един от най-престижните световни рекорди в атлетиката

20-годишният Джа`Коби Тарп сътвори най-голямата сензация в леката атлетика в последните години, като подобри световния рекорд в спринта на 110 м с препятствия.

На колежанското първенство на NCAA атлетът от Оубърн спечели полуфиналната си серия за феноменалните 12.75 сек. Това бягане на ст. "Хейуърд Фийлд" в Юджийн, Орегон е с 5 стотни по-бързо бягане от предишния рекорд (12.80), поставен от олимпийския шампион Ариес Мерит през 2012 г. Върховите постижения в тази дисциплина се считат за едни от най-престижните в леката атлетика, защото 110 м с препятствия изисква изключително много техника при преодолюване на препятствията, съчетана с голяма скорост и експлозивност в краката.

Американският суперталант стана първият атлет от 50 години, направил световен рекорд на шампионат на NCAA. Предишният бе Дуайт Стоун в скока на височина.

Самият Тарп изглеждаше напълно шокиран от своя резултат. Преди това той беше на 32-ро място в класацията за всички времена с лично постижение от 13.01 сек., поставено отново на „Хейуърд Фийлд“ - през август 2025 г.

„Без думи съм - каза той. - Знаех, че ще съм в наистина добра форма, защото започнахме разтоварване, за да достигна върхова форма. Ставаше дума за изпълнение и постигане на целта. Винаги съм фокусиран само върху себе си. Знаех на какво съм способен. Знаех, че имам нещо по-бързо от 13.00 секунди в краката си. Бягах доста бързо. Последните три препятствия бяха някак съмнителни - нещо като: „Уау, приближавам финала някак бързо.“ Мислех си, че може би ще е 12.97-12.98. Но когато таблото, си помислих: „Ооо, нямам думи.“

Джа`Коби Тарп ще се завърне на пистата на "Хейуърд Фийлд" в петък, за да опита да защити титлата си на 110 м с препятствия във финала.

„Да, има еуфория, но ще опитам да се съсредоточа върху това, което предстои. Имам да довърша нещо след два дни, така че все още съм фокусиран върху това.“

Ако успее да стане в две поредни години шампион на NCAA, той ще е първият, който го прави след друг олимпийски шампион - Грант Холоуей през 2019 г.