България спечели една титла в първия ден на балканиадата

Един златен и четири бронзови медала спечелиха българските състезатели в първия ден на балканското първенство по лека атлетика в гръцкия град Волос. Националният рекордьор в спринта на 60 м в зала Христо Илиев стана шампион на 100 м при мъжете.

Той беше най-бърз в полуфиналите, а на финала спря хронометъра на 10,25 сек. Втори и трети се наредиха Панайотис Лаганис (Гърция) с 10,42 и Ертан Йозкан (Турция) с 10,46.

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков завърши на трето място в скока на дължина. Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна 8,04 м в четвъртия си опит.

Шампион стана двукратният олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 Милтиадис Тедоглу (Гърция) с един-единствен успешен опит от 8,36 м. Втори е Лука Бошкович (Сърбия) с личен рекорд от 8,19.

Тихомир Иванов донесе бронз за България в скока на височина, след като записа 2,12 м във втория опит. Другият българин в дисциплината Кристиян Цанев е шести с 1,88.

Мъжката щафета на България на 4х100 м и смесената на 4х400 м също завършиха трети в последните дисциплини за съботната вечер. Балканиадата продължава и днес.

"Важно е да имаме голям отбор. Оказа се, че ние сме вторият най-голям отбор на първенството след Турция - коментира президентът на федерацията ни (БФЛА) Георги Павлов. - Подем в атлетиката има. За мен е важно да сме такъв отбор, да сме такава голяма група. Това искам да виждам. Резултатите ще дойдат, сигурен съм. Докато аз съм президент, ще толерирам ходене на балканиада. Туристи няма тук, всички са заслужили."