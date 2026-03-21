Начева завърши 8-а в световния си дебют в зала

ЕПА/БГНЕС Александра Начева постигна най-добрия си резултат още в първия скок, а в останалите четири опита направи два фаула и преодоля 13,66 и 13,72 метра.

Александра Начева зае 8-о място във финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика в зала в полския град Торун. Българката постигна най-добрия си резултат още в първия опит - 14,05 м, което е неин най-добър резултат през сезона и личен рекорд на закрито.

За 24-годишната дебютантка на планетарен шампионат под покрив това беше изобщо първо голямо състезание от Евро 2024 в Рим. След това тя претърпя тежка контузия, заради която пропусна олимпийските игри в Париж 2024.

Световната титла тази вечер спечели Леянис Перес Ернандес защити световната си титла с 14,95 м. Кубинската звезда остави след себе си Юлимар Рохас от Венецуела с 14,86 м и Сали Сар от Сенегал с 14,70 м.

По-рано днес хърделистът Станислав Станков последва съдбата на двамата ни спринтьори - Христо Илиев и Никола Караманолов, и отпадна още в сериите на световното първенство.

И той като тях дори не се доближи до най-доброто си постижение от този сезон и със 7,95 сек. остана предпоследен в своята серия на 60 м с препятствия. Този резултат логично го остави далеч извън първите 24, които продължиха към полуфиналите, и му отреди крайното 44-то място сред всички 46 участници.

Топ 24 се затвори от Йонас Коломазник (Чехия) със 7,72 сек., а с най-доброто време от сериите постигна Трей Кънингам (САЩ) - 7,45 сек.

"Щастлив съм, че успях да участвам, доволен съм от резултата, че успях да зарадвам моите близки и приятели - заяви след финала Станков пред БНТ. - Можеше и по-добър резултат, но предвид обстоятелствата това за мен е добър резултат."

26-годишният Станков дебютира на световно в зала, след като бе допълнително добавен от World Athletics към отбора ни. Преди 4 г. той бе покрил норматив за първенството в Белград 2022, но се контузи и не можа да участва. През настоящия сезон, в който се завърна след травмата, Станков има най-добър резултат от 7,85 сек., доста далеч от личния му рекорд - 7,71, постигнат на 31 януари 2021 г.

Днес той стана първият българин, участвал на 60 м с преп. на световно в зала, след Живко Виденов, който в Лисабон 2001 стигна до полуфиналите с време 7,75 сек., а там отпадна със 7,77 и зае крайното 12-о място.

Утре е състезанието, от което се очаква медал, а защо не и титла за България. Лидерът в световната ранглиста в скока на дължина и еврошампион в зала от 2025 г. - Божидар Саръбоюков, ще опита да капитализира невероятното си постижение от 8,45 м от средата на февруари. Финалът е от 20:12 ч.

РЕКОРДИТЕ

Във втория състезателен ден от първенството в Торин 2026 падна и първият световен рекорд. Постави го швейцарецът Симон Ехамер, който спечели титлата в седмобоя с ново върхово постижение - 6670 т. Досегашният рекорд на планетата беше 6568 т. на Аштън Ийтън (САЩ) от първенството в Истанбул 2012.

Сребърния медал тази вечер извоюва американецът Хийт Болдуин с лично постижение от 6337 т., а бронза взе неговият сънародник Кайл Гарланд с 6245 т.

Шведската суперзвезда в овчарския скок Арманд Дуплантис пък подобри собствения си рекорд на шампионатите, преодолявайки 6,25 м, с което си осигури четвърта поредна световна титла в зала.

Надпреварата беше историческа и в друг аспект, защото за първи път трима атлети преминаха границата от 6 метра в едно и също състезание на закрито. Емануил Каралис от Гърция преодоля 6,05 м за сребърния медал, а австралиецът Къртис Маршал изравни личния си рекорд с 6,00 м за бронза.