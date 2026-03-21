Начева завърши 8-а в световния си дебют в зала

Един световен рекорд и един рекорд на шампионатите паднаха във втория ден в Торун 2026

21 Март 2026Обновена
Александра Начева постигна най-добрия си резултат още в първия скок, а в останалите четири опита направи два фаула и преодоля 13,66 и 13,72 метра.

Александра Начева зае 8-о място във финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика в зала в полския град Торун. Българката постигна най-добрия си резултат още в първия опит - 14,05 м, което е неин най-добър резултат през сезона и личен рекорд на закрито.

За 24-годишната дебютантка на планетарен шампионат под покрив това беше изобщо първо голямо състезание от Евро 2024 в Рим. След това тя претърпя тежка контузия, заради която пропусна олимпийските игри в Париж 2024.

Световната титла тази вечер спечели Леянис Перес Ернандес защити световната си титла с 14,95 м. Кубинската звезда остави след себе си Юлимар Рохас от Венецуела с 14,86 м и Сали Сар от Сенегал с 14,70 м.

По-рано днес хърделистът Станислав Станков последва съдбата на двамата ни спринтьори - Христо Илиев и Никола Караманолов, и отпадна още в сериите на световното първенство.

И той като тях дори не се доближи до най-доброто си постижение от този сезон и със 7,95 сек. остана предпоследен в своята серия на 60 м с препятствия. Този резултат логично го остави далеч извън първите 24, които продължиха към полуфиналите, и му отреди крайното 44-то място сред всички 46 участници.

Топ 24 се затвори от Йонас Коломазник (Чехия) със 7,72 сек., а с най-доброто време от сериите постигна Трей Кънингам (САЩ) - 7,45 сек.

"Щастлив съм, че успях да участвам, доволен съм от резултата, че успях да зарадвам моите близки и приятели - заяви след финала Станков пред БНТ. - Можеше и по-добър резултат, но предвид обстоятелствата това за мен е добър резултат."

26-годишният Станков дебютира на световно в зала, след като бе допълнително добавен от World Athletics към отбора ни. Преди 4 г. той бе покрил норматив за първенството в Белград 2022, но се контузи и не можа да участва. През настоящия сезон, в който се завърна след травмата, Станков има най-добър резултат от 7,85 сек., доста далеч от личния му рекорд - 7,71, постигнат на 31 януари 2021 г.

Днес той стана първият българин, участвал на 60 м с преп. на световно в зала, след Живко Виденов, който в Лисабон 2001 стигна до полуфиналите с време 7,75 сек., а там отпадна със 7,77 и зае крайното 12-о място. 

Утре е състезанието, от което се очаква медал, а защо не и титла за България. Лидерът в световната ранглиста в скока на дължина и еврошампион в зала от 2025 г. - Божидар Саръбоюков, ще опита да капитализира невероятното си постижение от 8,45 м от средата на февруари. Финалът е от 20:12 ч.

 

РЕКОРДИТЕ

Във втория състезателен ден от първенството в Торин 2026 падна и първият световен рекорд. Постави го швейцарецът Симон Ехамер, който спечели титлата в седмобоя с ново върхово постижение - 6670 т. Досегашният рекорд на планетата беше 6568 т. на Аштън Ийтън (САЩ) от първенството в Истанбул 2012.

Сребърния медал тази вечер извоюва американецът Хийт Болдуин с лично постижение от 6337 т., а бронза взе неговият сънародник Кайл Гарланд с 6245 т.

Шведската суперзвезда в овчарския скок Арманд Дуплантис пък подобри собствения си рекорд на шампионатите, преодолявайки 6,25 м, с което си осигури четвърта поредна световна титла в зала.

Надпреварата беше историческа и в друг аспект, защото за първи път трима атлети преминаха границата от 6 метра в едно и също състезание на закрито. Емануил Каралис от Гърция преодоля 6,05 м за сребърния медал, а австралиецът Къртис Маршал изравни личния си рекорд с 6,00 м за бронза.

Още новини по темата

И двамата ни спринтьори отпаднаха на световното по лека атлетика
20 Март 2026

Пет световни рекорда в атлетиката бяха отменени заради измама
10 Март 2026

Угандиец подобри световния рекорд на полумаратон
09 Март 2026

Грък надмина Бубка и Лавийени в историята на овчарския скок
01 Март 2026

Атлетите ни са втори по медали на балканиадата
22 Февр. 2026

Англичанка подобри световния рекорд в бягането на 800 м
20 Февр. 2026

Божидар Саръбоюков скочи до №1 в света
11 Февр. 2026

Саръбоюков подобри 31-годишния национален рекорд

08 Февр. 2026

Саръбоюков отново скочи повече от 8.20 метра
03 Февр. 2026

Саръбоюков скочи 8.15 метра за второ място в Париж
25 Яну. 2026

Американец счупи един от най-старите рекорди в атлетиката
25 Яну. 2026

Ивет Лалова отхвърли поканата за УС на атлетиката
13 Ноем. 2025

Атлетиката не хареса Ивет Лалова за член на УС на федерацията
08 Ноем. 2025

Еврошампионът Саръбоюков е 5-и в света
17 Септ. 2025

