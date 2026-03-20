И двамата ни спринтьори отпаднаха на световното по лека атлетика

Рекордьорът Христо Илиев е 26-и, а Никола Караманолов - 33-и, което ги извади от полуфиналите

Днес, 12:21
Христо Илиев (вляво) гледа с надежда към таблото с резултатите след финала на серията, само за да установи, че постижението му не е достатъчно за полуфинал
Христо Илиев (вляво) гледа с надежда към таблото с резултатите след финала на серията, само за да установи, че постижението му не е достатъчно за полуфинал

И двамата български спринтьори не успяха да се класират за полуфиналите на 60 м и отпаднаха от световното първенство по лека атлетика в зала, което стартира днес в Торун (Пол). И докато за Никола Караманолов това донякъде бе очаквано, към новия национален рекордьор Христо Илиев имаше надежди дори за влизане във финала, само че той остана извън първите 24-има, които довечера ще стартира на полуфиналиге.

Този сезон Илиев на три пъти подобри престоялия 48 години рекорд на България на легендарния Петър Петров, като го докара до 6.51 сек. И преди заминаването за Торун заяви уверено: "Очаквам да вляза на финал и да постигна още няколко много силни резултата на това световно първенство. Във формата, в която съм в момента, мисля, че е напълно възможно да бягам под 6,50 секунди. Ако не под 6,50, то около този резултат отново".

Реалността обаче се оказа друга: 21-годишният Илиев финишира едва 5-и в своята шеста серия със скромните 6.63 сек. Този резултат го нареди на крайното 26-о място от стартиралите 49 участници. 

Неговият връстник Никола Караманолов, който този сезон има най-добро постижение от 6.60 сек., се класира четвърти във втора серия с 6.66 сек., което пък му отреди 33-а позиция в класирането на спринта.

С най-добър резултат към полуфиналите продължи световният шампион на 60 м от първенството в Портланд 2016 - Трайвон Бромел. Американецът постигна 6.52 сек., с 1 стотна по-слабо от българския рекорд на Илиев.

