16 г. по-късно български атлет спечели световен медал

Божидар Саръбоюков спечели бронзовия медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика на закрито в Торун (Пол) и го прибави към европейската си титла от миналата година.

21-годишният български суперталант на финала бе в жестоката конкуренция на двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу (Гър) и на световния първенец на открито и защитаващ титлата си на закрито от 2025-а - Матиа Фурлани (Ит). Но в крайна сметка се оказа, че нито един от тримата не спечели, защото титлата отиде у португалеца Жерсон Балде.

Саръбоюков влезе в състезанието с новия си национален рекорд от 8.45 м, който го направи №1 в в световната ранглиста. И още след първия скок излезе начело с 8.31. Атлет №1 на България за 2025 г. направи след това още три скока над 8 метра - 8.22, 8.30, 8.14 и уверено водеше. Но...до предпоследните скокове.

Тогава първо Матия Фурлани закова 8.39 м и изравни личния си рекорд, излизайки начело. А в шестия си опит Балде не просто подобри най-доброто си постижение с 14 см, а и поведе световната ранглиста с невероятен скок от 8.46 м. Божидар опита да отговори на предизвикателството, но направи два фаула и в двата си последни опита и остана трети.

След него Топ 6 допълниха Хорхе Седалин (Куба) с 8.26, Джеремая Дейвис (САЩ) с 8.21 и легендата Тентоглу със скромните за него 8.19.

"По физиономията ми личи, че съм малко разочарован. Но аз мечтаех за медал, мечта, която исках да сбъдна. Очаквах, че може да се стигне до този развой, но в края на краищата всеки мечтае за титла. Ще гледам да му се нарадвам сега на този медал - коментира Саръбоюков пред БНТ. - Високите резултати на конкурентите по никакъв начин не ме наплашиха. Те правеха рискови скокове и знаех още от самото начало, че асболютно сигурно 8.31 няма да ми стигне за титлата, дори до последно си мислех, че може и медал да не взема. Това, че водех в ранглистата с 8.45 не ознаваше нищо, видяхме, че се обърнаха нещата и аз го очаквах - защото съм скачал много пъти с тези състезатели. Според мен бях по-добрият, колкото и самоуверено да звучи, просто шансът не беше с мен. Имаше малко пренатоварене с очаквания, защото всички очакваха от мен световна титла. Аз не мислех много за нея, просто исках да постигна добър резултат. Иначе от конкуренцията нямах напрежение".

Това е първи медал за България на световно първенство в зала след пауза от 16 години. За последно Ваня Стамболова спечели сребро в бягането на 400 м в Доха 2010. А последната ни титла е на Тереза Маринова - в тройния скок от 2001 г.

Саръбоюков стана и едва третият мъж, който печели отличие за България на световно в зала. Преди него това направиха само Христо Марков на троен скок и Николай Антонов в спринта на 200 м, които грабнаха титлите съответно през 1985 и 1991 г.

Медалът на Божидар е 22-ри за българската атлетика от първенства в зала, като с него активът е 9 златни (5 от тях на Стефка Костадинова), 5 сребърни и 8 бронзови. За самия Саръбоюков това е второ голямо отличие при мъжете след европейската титла на закрито от първенството в Апелдорн (Нид) миналата зима.

Призьори от последния ден на световното първенство:

Скок на дължина (жени): 1. Агате да Соуза (Пор) - 6.92 м, 2. Лариса Япичино (Ит) - 6.87, Наталия Линарес (Кол) - 6.80;

Тласкане на гюле (мъже): 1. Том Уолш (НЗел) - 21.82 м, 2. Джордан Гейст (САЩ) - 21.64, 3. Роджър Стийн (САЩ) - 21.49;

Овчарски скок (жени): 1. Моли Коудъри (Вбр) - 4.85 м, 2. Тина Шутей (Слвн) - 4.80, 3. Амалие Швабикова (Чех), Ангелика Мозер (Швейц) и Имоджен Айрис (Авл) - по 4.70;

1500 м (мъже): 1. Мариано Гарсия (Исп) - 3:39.63 мин., 2. Исак Надер (Пор) - 3:40.06, 3. Адам Спенсър (Авл) - 3:40.36;

1500 м (жени): 1. Джорджия Хънтър Бел (Вбр) - 3:58.53 мин., 2. Джесика Хъл (Авл) - 3:59.45, 3. Ники Хилц (САЩ) - 3:59.68;

60 м с преп. (жени): 1. Девин Чарлтън (Бах) - 7.65 сек. (изравнен световен рекорд), 2. Надин Висер (Нид) - 7.73, 3. Пия Скрижовска (Пол) - 7.73;

800 м (мъже): 1. Купър Луткенхаус (САЩ) - 1:44.24 мин., 2. Елиот Крестан (Бел) - 1:44.28, 3. Мохамед Атауи (Исп) - 1:44.66;

800 м (жени): 1. Кийли Ходжкинсън (Вбр) - 1:55.30 мин. (рекорд на шампионатите), 2. Одри Веро (Швейц) - 1:56.64, 3. Адисън Уайли (САЩ) - 1:58.36;

4 х 400 м (мъже): 1. САЩ (Дж.Робинсън, К. Робинсън, Смит, Макрей) - 3:01.52 мин. (рекорд на шампионатите), 2. Белгия (Сакор, Игуасел, Ватрин, Доом) - 3:03.29, 3. Ямайка (Хейлс, Кенеди, Тейлър, Фаркуарсън) - 3:05.99;

4 х 400 м (жени): 1. САЩ (Лиър, Ефионг, Пийпълс, Литъл) - 3:25.81 мин., 2. Нидерландия (Клавер, Ван дер Шоот, Франке, Саалберг) - 3:26.00, 3. Испания (Севиля, Прието, Аройо, Ервас) - 3:26.04.