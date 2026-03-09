Угандиец подобри световния рекорд на полумаратон

Пет години по-късно Джейкъб Киплимо си върна световния рекорд на полумаратон (21.098 км), след като победи в състезанието по улиците на Лисабон с време 57:20 мин.

Угандиецът свали 10 секунди от предишното върхово постижение, което бе фиксирано от етиопеца Йомиф Кеджелча във Валенсия през 2024 г. 25-годишният Киплимо за последно държеше рекорда през 2021 г., когато пробяга полумаратона на същото трасе в Лисабон за 57:31 мин.

Всъщност Киплимо има и по-бързо бягане от настоящия рекорд - в Барселона миналата година той завърши за 56:42. Това псотижение обаче не бе ратифицирано от World Athletics. Също миналата година той завърши втори в Лондонския маратон и спечели Чикагския.

“Много съм щастлив - бе първият коментар на угандиеца, който е бронзов олимпийски медалист на 10 000 м. - След първите 10 км вече знаех, че рекордът е възможен. Опитах се да продъла да натискам в същото темпо и в последните 2 км”.

След Киплимо в Лисабон завършиха кенийците Никълъс Кипкорир с 58:08 и Джилбърт Кипротич с 58:59 мин. При жените пък спечели етиопката Цигие Гебреселама с време 1:04:48 ч.