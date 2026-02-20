Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Англичанка подобри световния рекорд в бягането на 800 м

Кийли Ходжкинс коригира с близо секунда задържалото се близо 24 години постижение

Днес, 11:27
Кийли Ходжкинсън позира със сертификата за световен рекорд след фамозното си бягане
Ютюб
Кийли Ходжкинсън позира със сертификата за световен рекорд след фамозното си бягане

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън подобри световния рекорд в бягането на 800 м на закрито, след като на силния атлетически турнир в Лиевен (Фр) спечели победата с време 1:54.87 мин. 

23-годишната англичанка подобри с близо секунда досегашния най-добър резултат от 1:55.82 - на словенката Йоланда Чеплак, поставен във Виена на 3 март 2002 г., деня в който е родена Ходжкинсън.

Новата рекордьорка пробяга първите 200 метра за 26.80 сек. и преполови дистанцията за 56.01, притискана от шампионката в Диамантената лига Одри Веро (Швейц). На 600 метра англичанката пресече при 1:25.06, за да финишира в същото темпо с нов световен рекорд, докато Веро остана втора с 1:58.38, следвана от олимпийската вицешампионка Циге Тугума (Ет) с 1:58.83.

Keely Hodgkinson SMASHES the 23 year old indoor 800m world record | World Indoor Tour Gold 26
Watch exclusive videos and streams on World Athletics+ 👉 https://worldathletics.org/videosMake sure you subscribe for athletics highlights, interviews with...
YouTube

„Наистина бе забавно - каза Ходжкинсън, която откри своя зимен сезон миналия уикенд с 1:56.33 мин. на британското първенство. - Наистина очаквах това с нетърпение от няколко седмици, така че благодаря на невероятната публика - чувах я през цялото бягане.“

Постижението на Ходжкинсън е само с 0.26 по-слабо от нейния личен рекорд на открито и е 15-тото най-бързо бягане на 800 метра в историята - както на закрито, така и на открито, където световният рекорд все още е 1:53.28 на чехкинята Ярмила Кратохвилова от далечната 1983 г.

 

ОЩЕ СИЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ

В лиевенската Arena Stade Couvert бяха поставени и още четири най-силни резултата в света за сезона.

Олимпийският и световен вицешампион на овчарски скок Емануил Каралис (Гър) направи първия 6-метров скок за 2026 г. и оглави ранглистата. След него с по 5.90 се класираха Сондре Гутормсен (Нор) и Закари Брадфорд (САЩ). Гъркът опита да преодолее и 6.07, но не сполучи в трите си скока.

Двукратната световна шампионка на закрито Фревейни Хайлу (Ет) започна силно кампанията си през 2026 г., като спечели на 3000 м и с помощта на пейсмейкър записа 8:24.59 мин. - резултат №1 в света за сезона. Втора завърши друга етиопка - Алешиг Бавеке (8:26.29), а Надя Батоклети е трета с рекорд на Италия - 8:26.44, само на 0.03 секунди по-малко от европейския рекорд в зала.

Австралийката Джесика Хъл спечели на 2000 м с най-добро време в света за сезона и второ за всички времена - 5:26.68 мин., като победи португалката Саломе Афонсо (5:30.31).

Алжирецът Ясер Трики пък преодоля 17,35 м на троен скок и излезе начело в ранглистата за 2026-а. След световния вицешампион в зала от 2024 г. остана Джордан Скот (Ям) със 17,11 м.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лека атлетика, Кийли Ходжкинсън

Още новини по темата

Божидар Саръбоюков скочи до №1 в света
11 Февр. 2026

Саръбоюков подобри 31-годишния национален рекорд

08 Февр. 2026

Саръбоюков отново скочи повече от 8.20 метра
03 Февр. 2026

Саръбоюков скочи 8.15 метра за второ място в Париж
25 Яну. 2026

Американец счупи един от най-старите рекорди в атлетиката
25 Яну. 2026

Ивет Лалова отхвърли поканата за УС на атлетиката
13 Ноем. 2025

Атлетиката не хареса Ивет Лалова за член на УС на федерацията
08 Ноем. 2025

Еврошампионът Саръбоюков е 5-и в света
17 Септ. 2025

България остана с един финалист на световното по лека атлетика
16 Септ. 2025

Мондо Дуплантис отново се изстреля над световния рекорд
15 Септ. 2025

Тихомир Иванов също отпадна от световното първенство само с един успешен скок
14 Септ. 2025

Пламена Миткова приключи световното първенство само с един успешен опит
13 Септ. 2025

48 клуба искат ново Общо събрание в атлетиката
02 Септ. 2025

Ноа Лайлс стана първият спринтьор с 6 Диамантени трофея
29 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?