Саръбоюков скочи 8.15 метра за второ място в Париж

Атлет №1 на България бе победен единствено от световния шампион

25 Яну. 2026
Божидар Саръбоюков
ЕПА/БГНЕС
Божидар Саръбоюков

Европейският шампион в скока на дължина на закрито от Апелдорн 2025 - Божидар Саръбоюков, се класира втори на турнира в Париж от Световния тур (сребърен етикет) на World Athletics.

В зала "Акор Хотелс Берси" Атлет №1 на България направи пет поредни опита над 8 метра, след като стартира със 7.93 в първия. Най-дългият му метраж бе 8.15 м, което го доближи до личния му рекорд от 8.26, поставен преди седмица в Пловдив. Тези 8.26 м са само със 7 см по-малко от националния резултат №1 на Ивайло Младенов, поставен преди повече от 20 години на световното първенство в Севиля`95.

В Париж 21-годишният възпитаник на треньора Димитър Карамфилов отстъпи единствено пред  световния шампион в зала и на открито Матия Фурлани (Ит), постигнал 8.33 м - най-добър резултат в света за сезона. Предишният бе 8.29 м на Кенеди Стрингфелоу (САЩ). Скокът е и рекорд на турнира, който се държеше от южноафриканеца Луво Манионга с 8.32 м през 2018 г. 

Призовата тройка в Париж бе допълнена от шведа Тобиас Монтлер със 7.97. В класирането следват: Ерван Конате (Фр) със 7.84, Лестър Лескей (Исп) със 7.74 и Жул Помери (Фр) със 7.64.

