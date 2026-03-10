Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пет световни рекорда в атлетиката бяха отменени заради измама

Три етиопски бегачки на дълги разстояния са излъгали за истинската си възраст

Днес, 16:00
Бирке Хайлом (най-вляво) е била по-възрастна от 20 г., когато е поставила три световни рекорда
Уикипедия
Бирке Хайлом (най-вляво) е била по-възрастна от 20 г., когато е поставила три световни рекорда

Световната федерация по лека атлетика (World Athletics, WA) отмени ратификацията на общо 5 световни рекорда за девойки до 20 г., постигнати между 2023 и 2024 г. от три етиопски бегачки на дълги разстояния. Причината е, че Звеното за интегритет в атлетиката (AIU) е открило нередности в датите им на раждане.

Решението засяга Бирке Хайлом, Мелкнат Вуду и Медина Ейса, считани за част от новото етиопско поколение в дългите дистанции. AIU не е успяла окончателно да потвърди реалната им възраст, когато са поставили световните постижения, а това е съществено изискване за официално признаване на рекорд при подрастващите.

Хайлом, която официално се води родена на 6 януари 2006 г., постави общо три рекорди за девойки до 20 г. - в бягането на 1 миля (4:17.13 мин. на 15 юни 2023 г. в Осло), на 1500 м в зала (3:58.43 мин. на 4 февруари 2024 г. в Бостън) и на 5000 м (14:23.71 25 май 2024 г. в Юджийн, САЩ). Вуду (със записана рождена дата 3 януари 2005 г.) постави девически рекорд на 3000 м в зала с 8:32.34 мин. (4 февруари 2024 г- в Бостън, докато Ейса (води се родена на 17 октомври 2002 г.) постигна 14:21.89 мин. на 5000 м на 14 септември 2024 г. в Брюксел.

Всъщност само при Медина Ейса IAU е успяло да определи точно истинската дата на раждане. Оказва се, че етиопската атлетка е родена всъщност на 17 октомври 2002 г. Това означава, че е била на 22 г., когато е печели злато и поставя рекорда на 5000 м на световното за девойки до 20 г. в Лима през 2024 г.

Разследването е заключило, че Бирке Хайлом е по-възрастна от посоченото в документите ѝ, макар да не е оповестено коя е истинската ѝ рождена дата. В случая на Мелкнат Вуду съмненията относно датата на раждане са били достатъчни, за отказ от ратификация на рекорда ѝ в зала.

Решението е част от широка кампания за проверка на възрастта от страна на AIU в африканската атлетика. Целта е да се засилят проверките преди следващото световно първенство при 20-годишните, което ще е между 5 и 9 август тази година в Юджийн (САЩ).

Загрижеността за порочното явление с измамата за истинската възраст не е от сега. И според източник от африканската атлетика, цитиран от изданието Canadian Running, в някои случаи самите спортисти не са единствените отговорни.

„Понякога атлетите са част от измамата, но понякога възрастните около тях ги принуждават“, казва той и добавя, че националните федерации също трябва носят известна отговорност заради хлабавия си контрол. Улеснение за измамите дава и липсата на стабилни системи за гражданска регистрация в някои региони на Източна Африка.

Манипулацията с възрастта има пряко въздействие върху състезателното ниво на младежките състезания. Показателен е случаят с Медина Ейса, чийто резултат от 14:21.89 на 5000 м бе впечатляващо по-добър от тези на останалите в това бягане на световното в Лима - над 20 секунди.

Към момента World Athletics не е обявила и спортни санкции срещу трите етиопски атлетки. Правилата на AIU предвиждат дисквалификация за срок между 2 и 4 г. при случаи на манипулация с възрастта.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лека атлетика

Още новини по темата

Угандиец подобри световния рекорд на полумаратон
09 Март 2026

Грък надмина Бубка и Лавийени в историята на овчарския скок
01 Март 2026

Атлетите ни са втори по медали на балканиадата
22 Февр. 2026

Англичанка подобри световния рекорд в бягането на 800 м
20 Февр. 2026

Божидар Саръбоюков скочи до №1 в света
11 Февр. 2026

Саръбоюков подобри 31-годишния национален рекорд

08 Февр. 2026

Саръбоюков отново скочи повече от 8.20 метра
03 Февр. 2026

Саръбоюков скочи 8.15 метра за второ място в Париж
25 Яну. 2026

Американец счупи един от най-старите рекорди в атлетиката
25 Яну. 2026

Ивет Лалова отхвърли поканата за УС на атлетиката
13 Ноем. 2025

Атлетиката не хареса Ивет Лалова за член на УС на федерацията
08 Ноем. 2025

Еврошампионът Саръбоюков е 5-и в света
17 Септ. 2025

България остана с един финалист на световното по лека атлетика
16 Септ. 2025

Мондо Дуплантис отново се изстреля над световния рекорд
15 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?