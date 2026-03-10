Пет световни рекорда в атлетиката бяха отменени заради измама

Уикипедия Бирке Хайлом (най-вляво) е била по-възрастна от 20 г., когато е поставила три световни рекорда

Световната федерация по лека атлетика (World Athletics, WA) отмени ратификацията на общо 5 световни рекорда за девойки до 20 г., постигнати между 2023 и 2024 г. от три етиопски бегачки на дълги разстояния. Причината е, че Звеното за интегритет в атлетиката (AIU) е открило нередности в датите им на раждане.

Решението засяга Бирке Хайлом, Мелкнат Вуду и Медина Ейса, считани за част от новото етиопско поколение в дългите дистанции. AIU не е успяла окончателно да потвърди реалната им възраст, когато са поставили световните постижения, а това е съществено изискване за официално признаване на рекорд при подрастващите.

Хайлом, която официално се води родена на 6 януари 2006 г., постави общо три рекорди за девойки до 20 г. - в бягането на 1 миля (4:17.13 мин. на 15 юни 2023 г. в Осло), на 1500 м в зала (3:58.43 мин. на 4 февруари 2024 г. в Бостън) и на 5000 м (14:23.71 25 май 2024 г. в Юджийн, САЩ). Вуду (със записана рождена дата 3 януари 2005 г.) постави девически рекорд на 3000 м в зала с 8:32.34 мин. (4 февруари 2024 г- в Бостън, докато Ейса (води се родена на 17 октомври 2002 г.) постигна 14:21.89 мин. на 5000 м на 14 септември 2024 г. в Брюксел.

Five World U20 records set by 3 Ethiopians (Birke Haylom, Melknat Wudu and Medina Eisa) in 2023 and 2024 have been rejected or deemed unratifiable due to age-related eligibility issues.

Source: The month ahead in athletics – March 2026 newsletter by @WorldAthletics

Всъщност само при Медина Ейса IAU е успяло да определи точно истинската дата на раждане. Оказва се, че етиопската атлетка е родена всъщност на 17 октомври 2002 г. Това означава, че е била на 22 г., когато е печели злато и поставя рекорда на 5000 м на световното за девойки до 20 г. в Лима през 2024 г.

Разследването е заключило, че Бирке Хайлом е по-възрастна от посоченото в документите ѝ, макар да не е оповестено коя е истинската ѝ рождена дата. В случая на Мелкнат Вуду съмненията относно датата на раждане са били достатъчни, за отказ от ратификация на рекорда ѝ в зала.

Решението е част от широка кампания за проверка на възрастта от страна на AIU в африканската атлетика. Целта е да се засилят проверките преди следващото световно първенство при 20-годишните, което ще е между 5 и 9 август тази година в Юджийн (САЩ).

Загрижеността за порочното явление с измамата за истинската възраст не е от сега. И според източник от африканската атлетика, цитиран от изданието Canadian Running, в някои случаи самите спортисти не са единствените отговорни.

„Понякога атлетите са част от измамата, но понякога възрастните около тях ги принуждават“, казва той и добавя, че националните федерации също трябва носят известна отговорност заради хлабавия си контрол. Улеснение за измамите дава и липсата на стабилни системи за гражданска регистрация в някои региони на Източна Африка.

Манипулацията с възрастта има пряко въздействие върху състезателното ниво на младежките състезания. Показателен е случаят с Медина Ейса, чийто резултат от 14:21.89 на 5000 м бе впечатляващо по-добър от тези на останалите в това бягане на световното в Лима - над 20 секунди.

World Athletics rejects five U20 world records due to age cheating

Към момента World Athletics не е обявила и спортни санкции срещу трите етиопски атлетки. Правилата на AIU предвиждат дисквалификация за срок между 2 и 4 г. при случаи на манипулация с възрастта.