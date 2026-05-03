ЦСКА зашлеви "Лудогорец" втори път за 4 дни

ЦСКА унизи досегашния шампион и хегемон в българския футбол "Лудогорец" два пъти в рамките на 4 дни. След като в сряда "червените" отстраниха разградчани от турнира за Купата на България, днес ги победиха с 1:0 във II кръг от втората фаза на първенство, отново в София.

Това задълбочи допълнително кризата в "Лудогорец". Воденият от Пер-Матиас Хьогмо отбор е без победа почти месец. За последно бе постигнат успех с 3:0 над "ЦСКА 1948" на 5 април. Последваха две равенства и четири загуби, което е изключително необичайно за отбора, който от 2012 до 2025 г. неизменно печелеше титлите в България, общо 14 поредни пъти. С днешния успех ЦСКА събра 59 точки и вече диша във врата на "Лудогорец", който засега остава на третото място с 60 точки, но явно трябва да се бори и за него, за да си осигури директна квота за евротурнирите.

Днес ЦСКА показа, че има сили за още един силен мач срещу "Лудогорец" и го изигра. В 9-ата минута Бруно Жордао улучи десния страничен стълб на вратата на "Лудогорец", а в 11-ата Мохамед Брахими откри резултата, след като засече с глава центриране на Жордао. В 60-ата минута Брахими можеше да удвои, но направи невероятен пропуск от един метър.

"Лудогорец" не бе инертен и също имаше възможности да вкара. Петър Станич и Ивайло Чочев изпуснаха чисти положения. В 80-ата минута гостите имаха претенции за дузпа за игра с ръка в наказателното поле на защитника на "червените" Теодор Иванов, но главният рефер Мариян Гребенчарски прецени, че няма нарушение.

В следващия кръг на 8 май ЦСКА ще срещне "ЦСКА 1948", а на следващия ден "Лудогорец" гостува срещу новия шампион "Левски".

Треньорът на ЦСКА Христо Янев сподели мнението си след победата: "Добър резултат за нас. Изключително доволни сме от победата, на фона на не толкова голямото напрежение. Създадохме много опасности. Поздравявам момчетата. Създавахме с лекота тези ситуации. Трябва да вкараме колкото може повече. Всички искахме да отидем на финал. Днес мачът беше коренно различен, зарядът не беше същият. За нас беше важно да победим, да доближим отборите пред нас в класирането. За мен е хубаво да виждам отношението на моите футболисти в поредица мачове, да стигнем до голови ситуации. Истинско удоволствие е да се наблюдава. Трябва да сме здраво стъпили на земята. Пред нас са противници, които ни водеха с много точки, трябва да опитаме да ги изравним и изпреварим. "Лудогорец" също имаше шансове. Не трябва да забравяме, че през годините този съперник не ни е позволявал да стигаме до повече от равенство. Вече правим не равни крачки с водещите отбори, а ги надиграваме. Уверени сме в онова, което можем. Всеки ден, в който работя в ЦСКА, е подарък за мен."

Наставникът на "Лудогорец" Пер-Матиас Хьогмо бе недоволен от играчите си и го сподели публично: "Очаквах много повече от отбора. Много сме далеч от стандартите на "Лудогорец", от начина, по който искам да играем. Направихме грешки, допуснахме гол, непостоянни сме. Винаги можем да намерим оправдание, но всички ние трябва да покажем, че искаме повече. Енергията беше сравнително добра, но можем да бъдем много по-добри. Допуснахме ранен гол, а когато започнеш по такъв начин, е много трудно. Имаме 9-10 футболисти, които са аут. Започнахме с най-свежите. Имахме доста шансове, комбинирахме през центъра. Станич имаше страхотен шанс първото полувреме, това са възможности, които трябва да отбелязваме. Избързвахме в някои ситуации. Не използвахме точния момент. Засега просто имаме проблеми. Надявам се, че някои играчи ще се завърнат. Да видим как ще се представим в последните четири мача. Искаме да се борим до края, да спечелим втората позиция. Трябва да бъдем честни и да признаем, че това е най-тежкият ни период. За "Лудогорец" това не е необходимото представяне. Не изглеждаме като силен отбор и това е нещо, което трябва да подобрим."