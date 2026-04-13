ЦСКА изравни драматично на "Левски" в полза на "Лудогорец"

"Левски" изпусна в последния момент победата срещу ЦСКА и голямото дерби от ХХХ кръг на Първа лига завърши 1:1. Спечелената точка не помогна особено много на "червените", които временно излязоха на трето място с 56 точки, но "ЦСКА 1948", който също е с 56, има мач по-малко. Но пък загубените две точки може и да струват скъпо на "Левски" в битката за титлата с "Лудогорец". След днешния мач "сините" са със 70 точки на върха, но разградчани, които са с 60 също са с мач по-малко и в сряда гостуват срещу "Арда" в търсене да се доближат на 7 точки от лидера. Освен това във втората фаза "Левски" има по два мача срещу "Лудогорец", ЦСКА и "ЦСКА 1948", в които трябва запази първото място и да докаже, че заслужава да спечели титлата този сезон. Това към момента изглежда предизвикателство, тъй като през този сезон "сините" все още нямат победа над "Лудогорец" и ЦСКА.

Всичко по-интересно в днешния мач се случи след почивката, тъй като двата отбора играха почти в тренировъчно темпо през първата част и не създадоха чисти голови положения.

Веднага след паузата Анхело Мартино (ЦСКА) изби пред голлинията опасен удар на Армстронг Око-Флекс. "Левски", който в този мач не бе воден от наказания си треньор Хулио Веласкес, все пак поведе. В 71-ата минута защитникът на "сините" Кристиан Макун засече с глава центриране от ъглов удар, вратарят Фьодор Лапоухов изби, а колумбиецът Хуан Переа довкара топката.

Играчите на ЦСКА се активираха веднага в търсене на изравняването, но стигнаха до голова ситуация чак в добавеното време. И я реализираха - голмайсторът на тима Леандро Годой вкара за 1:1 в четвъртата минута на допълнителното време с 13-ия си шампионатен гол от началото на сезона.

Доволният треньор на ЦСКА Христо Янев заяви след мача: "Отборът демонстрира нещо, което откакто сме начело, го правим постоянно - борим се всяка една секунда, без значение развоя на мача и обстоятелства. Мога да поздравя момчетата. Въпреки че "Левски" излезе с шестима защитници, успяхме да намерим пролука. "Левски" вкара гол, който знаехме, че търси - мелета, статични в нашето наказателно. Знаем, случва се. Спомням си, че в предното дерби имаше анализи как Христо Янев играл дефанзивно. Днес видяхме четирима защитници, плюс още двама, беше трудно да пробием този блок. Правихме опити да намерим пространства в тази сгъстена защита. Радвам се, че успяхме. Ние сме отбор, който до края ще търси онова, което е важно за нас. Направихме промени - пуснахме крило, вкарахме втори нападател, крилото отиде да играе защитник. Лео (б.ред. - Перейра) ни даде допълнителен импулс, ангажирахме тяхната четворка да е по-събрана. Леандро (б.ред. - Годой) показа колко е важен за отбора. Ние сме в ситуация, в която трябва да печелим точки. Не трябва да забравяме пътя, по който минахме. Иска ни се да играем по-красиво, но играем срещу отбори, които се защитават с 8 човека, трудно се преодоляват."

Помощник-треньорът на Хулио Веласкес - Фернандо Гаспар, който води "Левски" в този мач, беше разочарован: "Тежък удар. Момчетата са тъжни в съблекалнята. Логично, нормално е с такъв гол в края. Много равностоен мач. Също е факт, че двата гола паднаха след статични положения. Имахме контрол върху мача през цялото време. Бяхме компактни и добре разположени по целия терен. Смятам, че и емоционално контролирахме мача. Много жалко, че при последната атака загубихме двете точки. В крайна сметка трябва да се бориш до последния съдийски сигнал. Важно е да запазиш концентрация във всяко положение – при първа, при отбита топка, при втора топка. Продължава борбата за титлата. Максимално мотивирани сме да спечелим шампионата."