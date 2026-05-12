БФС наложи глоби почти само на "Левски"

Разглеждането на расисткия скандал във Варна бе отложено, а "ЦСКА 1948" понесе санкция за неуважение на ЦСКА

Днес, 16:47
Феновете на "Левски" показаха и в съботния мач срещу "Лудогорец" любовта си към "сините", но това излезе скъпо на клуба.
Феновете на "Левски" показаха и в съботния мач срещу "Лудогорец" любовта си към "сините", но това излезе скъпо на клуба.

"Левски" се оказа основният глобен отбор от Дисциплинарната комисия към БФС след изминалия кръг. Новият шампион на България бе санкциониран общо с 5266.30 евро за прояви на фенове по време на мача срещу "Лудогорец" (0:1) в събота, след който "сините" бяха наградени с титлата.

Най-голямата глоба е 2045.17 евро - за изстреляни ракети. Има две по 1022.58 евро - за хвърлени предмети и за обидни скандирания. Други две по 511.29 евро са за използване на факли и димки довели до спиране на играта и за хвърлени факли на терена. Има и глоба от 153.39 евро за нерегламентирано използване на факли и димки.

Отделно треньорът на "Левски" Хулио Веласкес е глобен с 204.52 евро и наказан с предупреждение заради поведението си край тъчлинията. Все пак няма нито един наказан за картони играч на "сините" преди утрешното гостуване на "Лудогорец", но пък домакините от Разград ще бъдат без Бърнард Текпетей, който е със спрени права за 1 мач заради пети жълт картон този сезон.

Всъщност само още един клуб е глобен, освен "Левски". Това е "ЦСКА 1948" - с 511.29 евро за проявено неуважение към ЦСКА (неизползване на актуална емблема на таблото) по време на мача в Бистрица в петък, загубен с 0:1 от домакините

Трима играчи на ЦСКА пък са наказани за картони - Сантиаго Годой и Леандро Перейра за по един мач, т.е. ще пропуснат домакинството срещу "ЦСКА 1948" утре, а Джеймс Ето'о е със спрени права за 2 срещи. Така той е аут и за дербито срещу "Левски" в събота.

Всъщност се очаква голямо наказание за "Черно море" заради расисткия скандал по време на домакинския мач с "Ботев" (Пд), но разглеждането на този случай беше отложено за следващото заседание на Дисциплинарната комисия.

 

СЕДЕМ ФЕНОВЕ БЯХА НАКАЗАНИ СУРОВО В ПЛОВДИВ

Областната дирекция на МВР в Пловдив обяви днес, че седем футболни фенове са установени като извършители на хулигански прояви по време и след пловдивското дерби между "Локомотив" и "Ботев" на 12 февруари от 1/4-финалите за Купата на България. Тогава "Локомотив" спечели с 1:0.

При прегледа и анализа на видеозаписите от охранителни камери са разпознати трима мъже на възраст между 28 и 32 години, две 18-годишни момчета и други двама - на 17 години. В рамките на вчерашния ден всичките са били отведени в сградата на Пето РУ и са им съставени актове по Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия.  

За внасяне, палене и хвърляне на пиротехническо средство на територията на стадиона единият от тях има глоба от 1022,58 евро и двугодишна забрана за посещение на спортни мероприятия в страната и чужбина. Подобно ограничение, но в срок от една година, както и парични санкции в размер на 511,29 евро получават други трима, отправяли неприлични жестове и изрази.

Административно наказание със забрана за посещение на спортни мероприятия получават и останалите трима, които са били закрили лицата си с маски, като две от преписките са изпратени в Районен съд - Пловдив за произнасяне по компетентност.

