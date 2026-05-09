Голям расистки скандал едва не прекрати футболен мач във Варна

Играчът на "Ботев" (Пд) Антоан Конте бе обиден от фенове на "Черно море" и опита да извади отбора си

09 Май 2026Обновена
Съотборниците на Антоан Конте (№19) в "Ботев" (Пд) се опитват да го успокоят, докато реферът Георги Давидов (вдясно) ги гледа отстрани.
Съотборниците на Антоан Конте (№19) в "Ботев" (Пд) се опитват да го успокоят, докато реферът Георги Давидов (вдясно) ги гледа отстрани.

Българският футбол отново беше разтърсен от голям расистки скандал. Той едва не доведе до прекратяването на двубоя от XXXIII кръг в Първа лига между "Черно море" и "Ботев" (Пд). В 74-ата минута мачът беше прекъснат, след като десният бек на пловдивчани Антоан Конте чу расистки обиди по свой адрес, отправени от фенове на варненския отбор.

Конте побесня и първо опита да напусне терена, а след това призова съиграчите си също да напуснат. В това време дикторът на стадиона спази наредбата при случай на расизъм по трибуните и предупреди публиката да прекрати моментално расистките нападки.

Конте, който е национал на Гвинея, обаче прие много тежко обидите и се прибра в тунела. Той все пак бе убеден да се върне, но не пожела да продължи да играе. В същото време публиката на "Черно море" започна мощно да го освирква, а главният рефер Георги Давидов му показа жълт картон за самоволно напускане на терена.

За да излезе от ситуацията, треньорът на "Ботев" Лъчезар Балтанов се принуди да замени Конте и пусна на негово място Ивайло Видев. Прекъсването от 16 минути е най-малкото, с което се размина този мач.

Тепърва Дисциплинарната комисия към БФС ще разисква какво наказание да наложи на "Черно море", а Съдийската ще прецени дали Давидов е действал адекватно и дали картонът на Конте не трябва да бъде отменен.

В крайна сметка мачът се доигра и "Черно море" спечели с 2:0 с две дузпи. Първата я вкара Асен Чандъров в 41-ата минута, а втората - Асен Дончев в 17-ата минута на допълнителното време.

След тази победа варненци са на шесто място с 51 точки и продължават борбата за петото, на което е "Локомотив" (Пд) с 52. Именно петата позиция дава право на участие в плейоф за място в Лигата на конференцията срещу четвъртия в класирането. "Ботев" е на осмо място с 43 точки.

Черно море - Ботев Пловдив 2:0 /репортаж/
ОТЗИВИ СЛЕД СКАНДАЛА

Треньорът на "Ботев" Лъчезар Балтанов бе също разстроен след случилото се. "Опитахме се да го успокоим (б.ред. - Конте). Искам да изкажа пълната подкрепа към него. Аз не приемам тези неща, независимо от цвета на кожата. Трябва да бъдем по-добри хора, трябва да сме малко по-толерантни, да оставим злобата на заден план, но явно в България това не може да се промени. Доколкото знам е по-чувствителен на тази тема и това е нормално. Много хора по този начин реагират. Всички са солидарни с него. Говорихме, затова се забавихме толкова, да му покажем подкрепа. Не приемам и осъждам тази проява на расизъм."

От "Ботев" излязоха с официална позиция в която остро осъдиха случилото се. От клуба твърдят, че главният рефер Георги Давидов е бил предупреден още на почивката, както и делегатът на мача. "Още през първото полувреме наши футболисти бяха подложени на расистки обиди и скандирания от трибуните. На почивката те уведомиха старши треньора, който незабавно информира главния съдия и делегата на срещата за случващото се. Вместо да бъдат предприети адекватни мерки и ситуацията да бъде овладяна, през второто полувреме расистките обиди не само продължиха, а дори се засилиха, като бяха насочени конкретно към нашия футболист Антоан Конте. След като не последва никаква реална реакция от страна на делегата, съдийския наблюдател и съдийската бригада, Антоан Конте бе принуден лично да потърси съдията и да заяви, че е готов да напусне терена заради расистките прояви срещу него. За този свой акт той получи жълт картон - решение, което буди сериозно недоумение. "Ботев" (Пловдив) твърдо застава зад своите футболисти. Ние няма да допуснем наши състезатели да бъдат унижавани и обиждани заради техния произход или цвят на кожата. Ще ги защитаваме докрай. Призоваваме БФС да предприеме незабавни, ясни и адекватни мерки срещу расизма по българските терени. Подобни прояви нямат място нито във футбола, нито в обществото. Клубът ще уведоми и компетентните органи на ФИФА и УЕФА за случилото се, като очакваме виновните лица да понесат своята отговорност", се казва в декларацията.

 

