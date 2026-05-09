Голям расистки скандал едва не прекрати футболен мач във Варна

Българският футбол отново беше разтърсен от голям расистки скандал. Той едва не доведе до прекратяването на двубоя от XXXIII кръг в Първа лига между "Черно море" и "Ботев" (Пд). В 74-ата минута мачът беше прекъснат, след като десният бек на пловдивчани Антоан Конте чу расистки обиди по свой адрес, отправени от фенове на варненския отбор.

Конте побесня и първо опита да напусне терена, а след това призова съиграчите си също да напуснат. В това време дикторът на стадиона спази наредбата при случай на расизъм по трибуните и предупреди публиката да прекрати моментално расистките нападки.

Конте, който е национал на Гвинея, обаче прие много тежко обидите и се прибра в тунела. Той все пак бе убеден да се върне, но не пожела да продължи да играе. В същото време публиката на "Черно море" започна мощно да го освирква, а главният рефер Георги Давидов му показа жълт картон за самоволно напускане на терена.

За да излезе от ситуацията, треньорът на "Ботев" Лъчезар Балтанов се принуди да замени Конте и пусна на негово място Ивайло Видев. Прекъсването от 16 минути е най-малкото, с което се размина този мач.

Тепърва Дисциплинарната комисия към БФС ще разисква какво наказание да наложи на "Черно море", а Съдийската ще прецени дали Давидов е действал адекватно и дали картонът на Конте не трябва да бъде отменен.

В крайна сметка мачът се доигра и "Черно море" спечели с 2:0 с две дузпи. Първата я вкара Асен Чандъров в 41-ата минута, а втората - Асен Дончев в 17-ата минута на допълнителното време.

След тази победа варненци са на шесто място с 51 точки и продължават борбата за петото, на което е "Локомотив" (Пд) с 52. Именно петата позиция дава право на участие в плейоф за място в Лигата на конференцията срещу четвъртия в класирането. "Ботев" е на осмо място с 43 точки.

ОТЗИВИ СЛЕД СКАНДАЛА

Треньорът на "Ботев" Лъчезар Балтанов бе също разстроен след случилото се. "Опитахме се да го успокоим (б.ред. - Конте). Искам да изкажа пълната подкрепа към него. Аз не приемам тези неща, независимо от цвета на кожата. Трябва да бъдем по-добри хора, трябва да сме малко по-толерантни, да оставим злобата на заден план, но явно в България това не може да се промени. Доколкото знам е по-чувствителен на тази тема и това е нормално. Много хора по този начин реагират. Всички са солидарни с него. Говорихме, затова се забавихме толкова, да му покажем подкрепа. Не приемам и осъждам тази проява на расизъм."

От "Ботев" излязоха с официална позиция в която остро осъдиха случилото се. От клуба твърдят, че главният рефер Георги Давидов е бил предупреден още на почивката, както и делегатът на мача. "Още през първото полувреме наши футболисти бяха подложени на расистки обиди и скандирания от трибуните. На почивката те уведомиха старши треньора, който незабавно информира главния съдия и делегата на срещата за случващото се. Вместо да бъдат предприети адекватни мерки и ситуацията да бъде овладяна, през второто полувреме расистките обиди не само продължиха, а дори се засилиха, като бяха насочени конкретно към нашия футболист Антоан Конте. След като не последва никаква реална реакция от страна на делегата, съдийския наблюдател и съдийската бригада, Антоан Конте бе принуден лично да потърси съдията и да заяви, че е готов да напусне терена заради расистките прояви срещу него. За този свой акт той получи жълт картон - решение, което буди сериозно недоумение. "Ботев" (Пловдив) твърдо застава зад своите футболисти. Ние няма да допуснем наши състезатели да бъдат унижавани и обиждани заради техния произход или цвят на кожата. Ще ги защитаваме докрай. Призоваваме БФС да предприеме незабавни, ясни и адекватни мерки срещу расизма по българските терени. Подобни прояви нямат място нито във футбола, нито в обществото. Клубът ще уведоми и компетентните органи на ФИФА и УЕФА за случилото се, като очакваме виновните лица да понесат своята отговорност", се казва в декларацията.