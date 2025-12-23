"Ботев" (Пд) изплати 1.5 млн. лв. за вдигане на санкцията от ФИФА

"Ботев" (Пд) е платил днес всичките си задължения за общо 1 482 484.80 лв. Това ще освободи клуба от наложената от страна на ФИФА забрана за осъществяване на трансфери.

Новината бе съобщена на клубния сайт на "Ботев". Предния ден, когато стана ясно за санкцията от световната футболна централа от ръководството на "жълто-черните" директно прехвърлиха вината върху предишния собственик Антон Зингаревич. Въпреки това бе поет ангажимент към феновете, че тези дългове ще бъдат погасени.

"С радост ви информираме, че днес ПФК "Ботев" изплати към всички контрагенти задължения в точен размер на 1 482 484.80 лв, които до този момент блокираха възможността за трансфери. Така всички ще посрещнем предстоящите празници със спокойствие, сигурност и увереност.

Даваме пълна възможност на нашия специалист и старши-треньор Димитър Димитров-Херо да вземе необходимите решения и да картотекираме футболистите, които според него ще помогнат на отбора. Вярваме му и сме убедени, че ще върне "Ботев" там, където му е мястото.

Наистина е тежко, когато плащаш грешките и кражбите на други хора, но точно тези изпитания ни правят по-силни, по-единни и по-решителни. Ние няма да се откажем и ще продължим да градим "Ботев" с чест, прозрачност и отговорност.

Нека през новата година бъдем заедно на нашия красив стадион! Да загърбим всички разногласия и да работим заедно за доброто и бъдещето на нашия любим клуб "Ботев".