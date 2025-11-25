Медия без
БФС предупреди официално "Ботев" (Пд)

Пловдивският клуб се оказа и с най-голяма санкция след кръга

Днес, 16:35
Защитникът на ЦСКА и втори капитан на отбора Адриан Лапеня (вдясно) получи петия си жълт картон за сезона в мача срещу "Ботев" (Пд) и ще пропусне съботното гостуване срещу "Спартак 1918" (Варна).
"Ботев" (Пд) получи официално предупреждение от БФС за лишаване от домакинство. Решението на Дисциплинарната комисия е заради хвърлен предмет от феновете на тима с последствие при загубата с 1:2 от ЦСКА. Заради това пловдивският клуб е наказан и с 2000 лв.

Всъщност "Ботев" понесе най-голямата финансова санкция след XVI кръг на Първа лига - общо 5500 лв. Останалите глоби за отбора след този мач са 2000 лв. за навлизане на публика на пистата след края на срещата и 1500 лв. за обидни и нецензурни скандирания. Заради последното ЦСКА е наказан също с 1500 лв. Защитникът на "червените" Адриан Лапеня пък е със спрени права за един мач заради натрупани жълти картони и ще пропусне съботното гостуване срещу "Спартак 1918" (Вн). Наказан от "Ботев" пък е Андрей Йорданов, което го вади за домакинството срещу "Черно море" също в събота.

От останалите клубове най-голяма санкция е получил "Берое" след нулевото равенство със "Спартак 1918" - 3500 лв. От тях 2000 са за неспазване изискванията за осъществяване на надеждна охрана на футболната среща и 1500 за обидни скандирания.

Любопитното е, че "Левски", който обикновено е "абониран" за глоби, няма описани никакви нарушения от феновете или клуба при победата си с 5:1 над "Монтана".

