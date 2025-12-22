ФИФА е осъдила "Ботев" (Пд) за почти 1.5 млн. лева

От "Ботев" решиха да разкрият пълния размер на задълженията си към бивши играчи, но увериха, че ще изчистят цялата сума.

Четвъртата забрана за трансфери в "Ботев" (Пд), наложена от ФИФА на 19 декември, стана повод от клуба да разкрият подробности около всички задължения. При това бяха изнесени пълни данни за сумите, за които световната футболна асоциация е задължила "Ботев" да плати към бивши свои футболисти. Те са на обща стойност 1 482 484. 80 лв. (с лихвите).

Прави впечатление, че най-голямото задължение (и едно от четирите, заради които клубът е със забрана за трансфери) е към италианския колос "Интер" за взетия оттам под наем Никола Илиев - 200 000 евро (или 391 166 лв.). Той е и единственият българин сред 8-те футболисти, за които трябва да се покриват неизплатени задължения.

От клуба директно прехвърлиха вината за ситуацията върху предишното ръководство, оглавявано от руския бизнесмен Антон Зингаревич. Все пак бе поет ангажимент към феновете, че тези дългове ще бъдат погасени и забраните за трансфери ще бъдат вдигнати от ФИФА.

"Искаме открито и честно да ви запознаем със задълженията към ФИФА, които са генерирани от "Нашият клуб - нашият президент" по време на предишното "Европейско управление" на ПФК "Ботев" (Пловдив). Вместо тези средства да бъдат инвестирани в нашите деца, в школата и в привличането на качествени футболисти, до края на годината нашият любим клуб ще бъде принуден да покрие тези безумни задължения, оставени като тежко наследство. Не се съмнявайте обаче - ние ще се справим и с това. Длъжни сме го направим", се казва в изявлението на "Ботев"