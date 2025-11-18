Димитър Димитров ще приключи кариерата си след "Ботев" (Пд)

"Ботев" (Пд) ще бъде 11-ият и последен клуб в България в треньорската кариера на Димитър Димитров. Той обяви това още при представянето си на поста в Пловдив. "Това е моето последно голямо желание във футбола. Като последна мечта - да мога да дам нещо от себе си на този клуб и да завърша кариерата си тук", каза Херо.

66-годишният специалист призна, че през годините е отклонявал на няколко пъти покани да стане треньор на "Ботев" и обясни защо се е съгласил точно сега: "В последните няколко години съм имал няколко предложения от "Ботев". Поради една или друга причина не се е стигнало до договор. При последното предложение аз се съгласих, знаейки, че в момента ситуацията и обстановката е доста трудна. Имаше възможност този отбор да не съществува. Вярвам в бъдещето, във възможностите на ръководството. Като знам каква членска фенска маса има клубът, колко са взискателни феновете..."

Всъщност това няма да е първи престой за него в този клуб. Димитров вече бе в "Ботев" като спортен директор - от 15 май до 4 юни 2014 г., но тогава напусна в знак на солидарност с треньора Станимир Стоилов.

Същинската си работа обаче новият наставник ще започне от зимната пауза. "До 13 декември, когато е последният ни мач, моето присъствие ще е малко по-символично. Нито селекция, нито подготовка. Основната ми работа ще е след Нова година. Тогава може да се види ролята на треньора. Няма да стане в рамките на дните, които имам до края на календарната година", обясни Херо.

Той очерта и основните си насоки, като заяви, че сред първите му стъпки ще е да освободи част от наличните футболисти. "Много е тежка ситуацията в момента. На базата на това, че са допуснати неточности в селекцията, първо трябва да се освобождават хора. Трябваше да се прави селекция в рамките на няколко дни. Съвсем нормално е да се допускат неточности в селекцията. На мен ще ми трябват поне няколко човека, за да повдигна нивото на нашия отбор. Работя по този въпрос и се надявам зимната подготовка да влязат няколко души на определени позиции. Сега има определен дисбаланс в състава. Но първо трябва да се освобождават хора, а това е свързано с изплащане на финансови обезщетения. Не е толкова лесен този процес. Ще ми трябва малко повече време, за да преценя кой трябва да бъде освободен. Не може още от първия ден. Философията на "Ботев" е да играе нападателен футбол. Моето желание и мечта е да опитам да постигна такъв отбор както от 80-те години, по времето на Зехтински, Хвойнев, Аргиров... Тази година ще боледуваме. Не мога да обещая фойерверки. От следващата моето желание е да се борим за европейски турнири", коментира новият треньор.

Дебютът му на поста ще бъде при съботното гостуване срещу ЦСКА от XVI кръг на Първа лига. За този мач на вратата на "Ботев" ще се завърне Даниел Наумов, който получи комоцио, след като бе ударен с бутилка по време на градското дерби с "Локомотив" и това доведе до прекратяване на мача.