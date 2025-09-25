"Ботев" (Пд) освободи от втория път треньора Николай Киров

БГНЕС Николай Киров води "Ботев" само в 9 официални мача след завръщането си като треньор на отбора преди да бъде освободен.

Николай Киров вече не е треньор на "Ботев" (Пд). Ръководството на клуба обяви раздялата с 50-годишния специалист малко след домакинската загуба с 1:2 от "ЦСКА 1948" в първия мач от Х кръг на Първа лига. Това бе шеста загуба за пловдивчани в 9-те мача след завръщането на Киров на поста.

След петата загуба - с 0:1 от "Монтана" на 12 септември, Киров подаде оставка. Тогава тя не беше приета. Дори след победата с 3:1 над "Септември" на 21 септември треньорът обяви, че е получил кредит на доверие от ръководството. "Имам нужната подкрепа, получих я и от състезателите. Продължаваме трудния път, който сме поели", каза Киров преди 4 дни.

Сега обаче ръководството на "Ботев" лансира по-различна версия - че оставката на Киров след загубата от "Монтана" е приета чак сега. "Днес "Ботев" (Пловдив) се разделя със старши треньора Николай Киров. Благодарим му искрено за труда, усилията и обичта към клуба! Николай Киров подаде официално своята оставка след двубоя с "Монтана", като пое отговорност за представянето на отбора. След днешния мач с "ЦСКА 1948" неговата оставка бе приета", се казва в официално съобщение на пловдивския клуб.

Самият треньор не показа след мача, че смята да напуска. "Има състезатели, които са готови да се върнат, има и такива, които доста дълго време ще отсъстват, има и такива, които чакат документи. Има доста вероятности, които могат да се случат за следващия двубой. Самите резултати могат да върнат увереността. В началото на миналата седмица имахме дълъг разговор с всички водещи състезатели. Можем да продължим да работим заедно, във футбола постоянни неща няма. Надявам се да не им влияе това нещо и на тях", коментира наставникът след днешната загуба от "ЦСКЙ 1948".

Завръщането на Киров като треньор на "Ботев" бе свързано с надежди, че именно той ще събере и обиграе силен отбор, с който да се излезе от трудното положение. Вместо това в момента "жълто-черните" са на 14-о място в класирането с две победи и едно равенство от девет мача. Освен това досегашният капитан Ивелин Попов се раздели с клуба и обвини за това именно треньора Киров - че не го пускал постоянно като титуляр.

До назначаването на нов треньор тимът на "Ботев" ще се води от шефа на детско-юношеската школа Иван Цветанов.

Що се отнася до "ЦСКА 1948", след днешния си успех в Пловдив столичният тим излезе начело в класирането с 22 т., но е с два мача повече от втория - "Левски" (20 т.) и третия - "Лудогорец" (18 т.).