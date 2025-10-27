ФИФА спря трансферите на два клуба от Първа лига

ФИФА забрани на два клуба от Първа лига да извършват сделки с футболисти за следващите три трансферни периода - "Ботев" (Пловдив) и "Берое". Санкциите са заради дължими суми към бивши футболисти.
За "Берое" това е поредното наказание от началото на годината. Винаги до момента старозагорци са успявали да се разплатят и в резултат ФИФА е отменяла наказанието. Очаква се сега да се случи същото до края на годината, за да може "Берое" да може да продава или привлича играчи през зимния трансферен прозорец.
И за "Ботев" (Пловдив) санкцията не е първа за 2025 г. Сега обаче става въпрос за доста голяма сума - 240 000 евро. Това включва 180 000 евро за трансфера на Абдулайе Траоре от руския "Виста" през октомври 2022 г. плюс 60 000 евро за лихви и разноски.
От ръководството на пловдивския клуб хвърлиха вината за наказанието върху предишния собственик Антон Зингаревич и неговия екип, тъй като този непогасен разход не е бил отразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите.
"Това е разход, който не е предвиден в бюджета на настоящото ръководство и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица - Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. Делата ще продължат вероятно с години, но до зимния трансферен прозорец клубът трябва да погаси тези задължения, в противен случай няма да може да картотекира нови футболисти. Всеки ден пред нас излизат нови подводни камъни, наследени от предишното управление. Всеки ден се борим с техните творения, дългове и безотговорност", обявиха от "Ботев" (Пловдив).