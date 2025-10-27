ФИФА спря трансферите на два клуба от Първа лига

Ботев Пловдив "Ботев" (Пд) продължава да има проблеми заради задължения от предишното ръководство на клуба към бивши футболисти на отбора.

ФИФА забрани на два клуба от Първа лига да извършват сделки с футболисти за следващите три трансферни периода - "Ботев" (Пловдив) и "Берое". Санкциите са заради дължими суми към бивши футболисти.

За "Берое" това е поредното наказание от началото на годината. Винаги до момента старозагорци са успявали да се разплатят и в резултат ФИФА е отменяла наказанието. Очаква се сега да се случи същото до края на годината, за да може "Берое" да може да продава или привлича играчи през зимния трансферен прозорец.

И за "Ботев" (Пловдив) санкцията не е първа за 2025 г. Сега обаче става въпрос за доста голяма сума - 240 000 евро. Това включва 180 000 евро за трансфера на Абдулайе Траоре от руския "Виста" през октомври 2022 г. плюс 60 000 евро за лихви и разноски.

От ръководството на пловдивския клуб хвърлиха вината за наказанието върху предишния собственик Антон Зингаревич и неговия екип, тъй като този непогасен разход не е бил отразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите.

"Това е разход, който не е предвиден в бюджета на настоящото ръководство и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица - Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. Делата ще продължат вероятно с години, но до зимния трансферен прозорец клубът трябва да погаси тези задължения, в противен случай няма да може да картотекира нови футболисти. Всеки ден пред нас излизат нови подводни камъни, наследени от предишното управление. Всеки ден се борим с техните творения, дългове и безотговорност", обявиха от "Ботев" (Пловдив).