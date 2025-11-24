Медия без
ПЪРВА ЛИГА, XVII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

28 Ноем. 2025Обновена

28 ноември (петък)

"Локомотив 1929" (Сф) - "Арда"  0:0

Локомотив София - Арда 0:0 /репортаж
vbox7.com


 
"Локомотив" (Пд) - "Монтана"  0:0

Локомотив Пловдив - Монтана 0:0 /репортаж/
vbox7.com

 

29 ноември (събота)

"ЦСКА 1948" - "Берое" 12:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"Ботев" (Пд) - "Черно море"  15:00 ч.
(по Диема спорт)

"Спартак 1918" (Вн) - ЦСКА 17:30 ч.
(по Диема спорт)
 
30 ноември (неделя)

"Славия" - "Добруджа"  12:30 ч.
(по Диема спорт)
 
"Лудогорец" - "Ботев" (Вр)  15:00 ч.
(по Диема спорт)

"Левски" - "Септември" (Сф) 17:30 ч.
(по Диема спорт)

 

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски"
16
12
2
2
33:9
38
 2. "ЦСКА 1948"
16
9
3
4
25:18
30
 3. "Локо" (Пд)
17
7
8
2
19:18
29
 4. "Лудогорец"
15
7
6
2
26:12
27
 5. "Черно море"
16
7
6
3
20:11
27
 6.  ЦСКА
16
6
7
3
21:13
25
 7. "Славия"
16
5
6
5
17:19
21
 8.  "Ботев" (Вр)
16
5
6
5
13:14
21
 9. "Локо 1929" (Сф)
17
4
8
5
16:15
20
10. "Арда"
17
5
5
7
18:19
20
11. "Спартак 1918" (Вн)
16
3
8
5
17:21
17
12. "Ботев" (Пд)
16
5
2
9
21:25
17
13. "Берое"
15
3
6
6
14:24
15
14. "Монтана"
17
3
5
9
13:31
14
15. "Септември"
16
4
2
10
18:30
13
16. "Добруджа"
16
3
2
11
12:24
11
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

9 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Бертран Фурие ("Септември"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

8 гола: Мустафа Сангаре ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");

6 гола: Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Евертон Бала и Марин Петков ("Левски"), Леандро Годой и Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Борис Димитров и Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Мартин Петков ("Ботев", Вр); 

3 гола: Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов и Майкон ("Левски"), Янис Гермуш и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Джеймс Ето'о и Петко Панайотов (ЦСКА), Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов и Емил Стоев ("Славия"), Радослав Кирилов ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Самуил Цонов, Ивайло Видев, Енок Куатенг и Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов и Томаш Силва ("Добруджа"), Исак Соле, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Борислав Цонев, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Бруно Жордао, Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море".

