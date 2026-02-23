ПЪРВА ЛИГА, ХХIII КРЪГ - ПРОГРАМА И КЛАСИРАНЕ

27 февруари (петък)

"Арда" - "Спартак 1918" (Вн) 12:45 ч.

(по Диема спорт)

"Монтана" - "Ботев" (Пд) 15:15 ч.

(по Диема спорт)

"Славия" - "ЦСКА 1948" 17:45 ч.

(по Диема спорт)



28 февруари (събота)

"Ботев" (Вр) - "Берое" 12:30 ч.

(по Диема спорт)

"Добруджа" - "Черно море" 15:00 ч.

(по Диема спорт)



"Септември" (Сф) - ЦСКА 17:30 ч.

(по Диема спорт)



1 март (неделя)

"Левски" - "Локомотив 1929" (Сф) 17:15 ч.

(по Диема спорт)



2 март (понеделник)

"Лудогорец" - "Локомотив" (Пд) 18:00 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 22 17 2 3 52:14 53 2. "Лудогорец" 22 12 7 3 41:17 43 3. ЦСКА 22 11 7 4 33:17 40 4. "ЦСКА 1948" 22 12 4 6 33:25 40 5. "Черно море" 22 9 9 4 26:15 36 6. "Локо" (Пд) 22 8 10 4 24:24 34 7. "Славия" 22 7 7 8 24:26 28 8. "Арда" 22 7 7 8 23:23 28 9. "Ботев" (Вр) 22 6 9 7 16:19 27 10. "Локо 1929" (Сф) 21 6 9 6 24:23 27 11. "Ботев" (Пд) 22 7 4 11 27:33 25 12. "Спартак 1918" (Вн) 22 3 11 8 21:33 20 13. "Добруджа" 22 5 4 13 17:29 19 14. "Берое" 22 3 9 10 17:34 18 15. "Септември" 21 5 3 13 20:44 18 16. "Монтана" 22 3 6 13 14:36 15 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

12 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец");

11 гола: Евертон Бала ("Левски"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

10 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");

8 гола: Армстронг Око-Флекс (6 за "Ботев", Пд, 2 за "Левски"), Георги Лазаров ("Черно море"), Мустафа Сангаре ("Левски");

7 гола: Марин Петков ("Левски"), Йоанис Питас (ЦСКА);

6 гола: Хуан Переа (2 за "Левски", 4 за "Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Борис Димитров ("Монтана"), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн);

5 гола: Бирсент Карагарен ("Арда"), Майкон ("Левски"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Квадво Дуа ("Лудогорец"), Франклин Маскоте и Николай Минков ("Ботев", Пд), Янис Гермуш ("Славия"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа");

3 гола: Мазир Сула ("Левски"), Томаш Силва ("Добруджа"), Бърнард Текпетей ("Лудогорец"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Георг Стояновски, Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Жота Лопеш ("Спартак 1918", Вн), Хосе Мартинес и Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Лео Перейра, Лумбард Делова, Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Антоан Стоянов и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Андре Шиняшики, Феликс Ебоа Ебоа, Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Кауе Карузо ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Радослав Кирилов ("Левски"), Кайо Видал, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Красимир Станоев, Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Алгара, Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Акрам Бурас, Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Валду Те, Вашко Оливейра, Матеус Леони, Антон Иванов ("Добруджа"), Лука Иванов, Лазар Марин, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Идан Нахмияс, Руан Круз, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Алехандро Пиедраита, Макс Ебонг, Илиан Илиев, Улаус Скаршем и Мохамед Брахими (ЦСКА), Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Тодор Павлов, Жоел Цварц, Севи Идриз, Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Димо Кръстев, Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Атанас Кабов, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Кубрат Йонашчъ, Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Жоржиньо Соареш ("Монтана") - за "ЦСКА 1948", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".

.