БФС сложи край на обедните мачове през седмицата

Мачове на професионално ниво или в турнира за Купата на България повече няма да се играят по обед или в ранните следобедни часове през работни дни. Това е един от резултатите на срещата между ръководствата на Българския футболен съюз (БФС), Българската професионална футболна лига (БПФЛ) и представителите на клубове от Първа лига.

Разговорът бе иницииран от "Лудогорец" в края на м.г., като от разградския клуб изразиха тогава притеснения от датите на мачовете от 1/4-финалите за Купата на България, състоянието на стадиона и феърплея до края на сезона.

Един от пунктовете - мачовете за купата, не е бил обсъждан. "Датите за Купата са заложени в календара, не са коментирани изобщо. Няма как да избягаме от този мач (б.ред. - с "Левски"), още два мача ни очакват в Европа. Нямаме намерение сега да отлагаме", заяви след срещата спортният директор на "Лудогорец" Георги Караманджуков.

Дали на срещата е говорено за феърплея - не стана ясно по време на последвалата среща с медиите. Но искането на "Лудогорец" да се провери състоянието на стадионите дори не е минало през обсъждане, а директно е удовлетворено от президента на БФС Георги Иванов. Той еднолично е разпоредил да се състави комисия, която още следващата седмица да обиколи съоръженията в Първа лига и да установи кои от тях са в състояние да приемат мачове без проблеми. Същата тази комисия ще мине на инспекция още веднъж, седмица преди подновяването на първенството.

"Всеки един отбор ще заявява и втори стадион при някакви обстоятелства, когато титулярният не може. Обсъдено беше и "Септември" да играе срещите си на стадион ДИТ, а когато срещите са с очаквано по-голяма публика, те да са на "Васил Левски", но спортно-техническата комисия ще го реши", коментира зам.-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

Едно от най-важните решения днес е да се прекрати практиката да се играят мачове през делнични дни в неудобни за зрителите часове, т.е. през работно време. "Обсъдено бе мачовете, които са в петък или понеделник, да бъдат след 18:00 часа, за да дадем повече комфорт на публиката. Това предстои да бъде изговорено с телевизията", поясни Гьонов.

Решено бе сезон 2026/27 да започне отново в третия уикенд на юли, както и сезон 2025/26. "Взехме решение да запазим стартовите дати като през настоящия сезон. Предвид двата отбора по-малко в Първа лига, ни се дава възможност за повече. Искаме да се обърнем към феновете, да дадем по-голяма гъвкавост. Нашата цел е да се стремим да нямаме междинни кръгове, като няма кръгове декември и март, да не се играе вторник и сряда в обедни часове. Винаги е будило недоволство от фенове и клубове. Взехме решение и първият кръг за купата, когато отборите от Първа лига играят срещу тези от Втора и Трета, които нямат осветление, стига се до парадокс вторник и сряда да се играе от 12. Ние решихме този кръг също да е уикенд, повече хора да могат да посетят мачовете", каза още директорът в БФС.

Засегнат е бил и въпросът със солидарните плащания на средствата от УЕФА (над 3.5 млн. евро) за участието на българските отбори в евротурнирите. "Клубовете от Първа лига се обединиха, за наше щастие. Решиха да подпомогнат клубовете от Втора лига. Ще им бъдат дадени 17% от средствата. В края на сезона сума ще бъде дадена и на отборите от Трета лига. Една голяма вметка – в Трета лига има втори и трети отбори (б.ред. - на клубове от Първа лига), те не получават солидарни плащания", поясни Добрин Гьонов.

Президентът на БПФЛ Атанас Караиванов пък даде допълнителни подробности за следващия сезон: "Следващото първенство ще започне 18-19 юли и ще е до 12-13 декември, подновяването ще е на 13-14 февруари (б.ред. 2027 г.) и ще продължи до края на май. Само за изпадане, ако има бараж, ще е 2-3 юни. Догодина отборите остават 14, но бъдещи промени за редукции не се предвиждат."

Той вкара и конкретика за солидарните плащания: "Аз и миналата година ги поздравих отборите от Първа лига. Те могат и да не отделят средства, в някои държави не го правят. За мен нашите отбори от Първа лига са изключително солидарни. От това плащане през март от 3.5 милиона - за всеки един клуб от Първа лига ще има 200 000 евро, за отбор от Втора - 35 000 евро. Лятото има още едни 30%, които се плащат. Плащането към В група ще стане лятото. Чисто официално, ще бъде след като отборите от Първа лига получат солидарните плащания."