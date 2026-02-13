БФС глоби най-много пловдивските клубове и "Левски"

"Ботев" (Пд) отнесе най-голямо наказание от Дисциплинарната комисия към БФС след изиграването на 1/4-финалите за Купата на България. Двата пловдивски клуба бяха глобени общо с 9510.03 евро след мача помежду си снощи, като по-голямата част от тази санкция е за "Ботев" (5777.60 евро). Основният дял от глобата за "жълто-черните" е заради възпламеняване на повече от 5 бомбички (2556.46 евро), както и заради обидите, които е отправил пресаташето на клуба Тодор Благов към длъжностни лица (2045.17 евро). Останалата част са 1022.58 евро за нецензурни скандирания и 153.39 за нерегламентирано използване на димки. Отделно "Ботев" е задължен да възстанови щетите, нанесени от гостуващата агитка на ст. "Локомотив".

"Локомотив" от своя страна е глобен общо с 3732.43 евро (1533.88 за възпламеняване на бомбички на терена, 1022.58 за хвърлени предмети, 1022.58 за обидни скандирания и 153.39 за нерегламентирано използване на димки.

Сумарната глоба на "Левски" след загубата с 0:1 от "Лудогорец" също е точно 3732.43 евро, но някои от провиненията се различават - 1533.88 за възпламеняване на бомбички на терена, 1022.58 за обиди от феновете, 511.29 за хвърлена димка на терена, 511.29 за закъснение от началния час по програма на срещата и 153.39 за нерегламентирано използване на факли и димки. Столичният клуб също е задължен да покрие щетите, нанесени от собствените му фенове, в случая на ст. "Хювефарма Арена" в Разград.

А както след всяко домакинство с "ЦСКА 1948", и този път ЦСКА понесе санкция от БФС за неуважително отношение към противниковия отбор, т.е. неизписване на името му на електронното табло. Сега това струва 511.29 евро. Останалите глоби за ЦСКА (б.ред. - клубът е наказан общо с 2198.55 евро) са за обидни скандирания (1022.58), възпламеняване на бомбички (511.29) и нерегламентирано използване на факли (153.39). "ЦСКА 1948" не е понесъл никакво наказание.