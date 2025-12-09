Димитър Димитров понесе първото голямо наказание в "Ботев" (Пд)

БГНЕС В началото на мача срещу "Локомотив 1929" (Сф) треньорът на "Ботев" (Пд) Димитър Димитров бе спокоен, но това се промени в хода на срещата.

Димитър Димитров понесе първо наказание, откакто стана официално треньор на "Ботев" (Пд) на 17 ноември. Той няма да има правото да бъде на резервната скамейка в следващите три мача на тима и бе глобен с 3000 лв. Всичко това - за обиди на длъжностно лице по време на двубоя, загубен с 2:3 от "Локомотив 1929" в София в събота. Интересното е, че по време на мача Димитров не беше предупреден официално, а и след това не коментира съдийството, а само каза: "Изобщо не заслужавахме да загубим този мач."

Но още при идването си в пловдивския клуб бившият селекционер на националния отбор беше предупредил, че очаква да бъде наказван. "Когато видя някакви нередности, ще реагирам. Притеснявам се единствено за наказанията. Съдиите трябва да имат предвид, че аз няма да търпя неточности и подмолни действия срещу нашия отбор", каза той при представянето си в "Ботев".

Сега клубът има право да обжалва санкцията. Ако тя бъде оставена в пълния ѝ размер, това означава, че Димитър Димитров не само ще трябва да бъде на трибуните на 1/8-финала за Купата на България срещу "Спартак 1918" в събота във Варна, но и ще пропусне първите два официални мача на "Ботев" през 2026 г.

Това е и най-интересното решение от днес на Дисциплинарната комисия. Футболистите на "Левски" Георги Костадинов и Мустафа Сангаре очаквано са наказани за по 1 мач и глобени с по 1000 лв. за петите си жълти картони от началото на сезона. Те бяха предупредени официално при победата с 3:1 над "Спартак 1918" заради изненадващо непрофесионални действия - бавене при излизане от игра (при Костадинов) и изритване на топката след съдийско решение (при Сангаре). Тези санкции ги извадиха от игра за предстоящия 1/8-финал срещу "Витоша" (Бистрица), но пък двамата ще са на линия за мача за Суперкупата на България срещу "Лудогорец" на 3 февруари 2026 г.

Иначе "Левски" е глобен с 1800 лв. след въпросния мач със "Спартак 1918" - 1500 лв. за обидни скандирания и 300 лв. за нерегламентирано използване на факли и димки.