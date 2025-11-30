ПЪРВА ЛИГА, XVIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

2 декември (вторник)

"Монтана" - "Локомотив 1929" (Сф) 1:2

(Б. Димитров 59, Делев 19, Станоев 66)

"Арда" - "Ботев" (Пд) 0:0





3 декември (сряда)

"Септември" (Сф) - "ЦСКА 1948" 13:00 ч.

(по Диема спорт)

"Берое" - "Черно море" 15:30 ч.

(по Диема спорт)

ЦСКА - "Локомотив" (Пд) 18:00 ч.

(по Диема спорт)



4 декември (четвъртък)

"Добруджа" - "Лудогорец" 13:00 ч.

(по Диема спорт)

"Ботев" (Вр) - "Спартак 1918" (Вн) 15:30 ч.

(по Диема спорт)

"Славия" - "Левски" 18:00 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "Левски" 17 13 2 2 40:9 41 2. "ЦСКА 1948" 17 10 3 4 27:19 33 3. "Лудогорец" 16 8 6 2 28:12 30 4. "Локо" (Пд) 17 7 8 2 19:18 29 5. ЦСКА 17 7 7 3 27:13 28 6. "Черно море" 17 7 6 4 21:13 27 7. "Славия" 17 6 6 5 20:20 24 8. "Локо 1929" (Сф) 18 5 8 5 18:16 23 9. "Арда" 18 5 6 7 18:19 21 10. "Ботев" (Пд) 18 6 3 9 23:26 21 11. "Ботев" (Вр) 17 5 6 6 13:16 21 12. "Спартак 1918" (Вн) 17 3 8 6 17:25 17 13. "Берое" 16 3 6 7 15:26 15 14. "Монтана" 18 3 5 10 14:33 14 15. "Септември" 17 4 2 11 18:37 13 16. "Добруджа" 17 3 2 12 13:27 11 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-16-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

10 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

9 гола: Алберто Салидо ("Берое"), Бертран Фурие ("Септември");

8 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Мустафа Сангаре ("Левски");

7 гола: Евертон Бала и Марин Петков ("Левски");

6 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Георги Лазаров и Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Янис Гермуш ("Славия"), Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Мартин Петков ("Ботев", Вр);

3 гола: Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова и Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Петър Станич ("Лудогорец"), Борислав Рупанов и Майкон ("Левски"), Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Борислав Цонев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Даниел Генов ("Ботев", Вр), Георг Стояновски ("Спартак 1918", Вн), Селсо Сидней и Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Томаш Силва ("Добруджа"), Кристиян Балов и Емил Стоев ("Славия"), Мазир Сула и Радослав Кирилов ("Левски"), Бърнард Текпетей, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Красимир Станоев, Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Кауе Карузо, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов ("Добруджа"), Лазар Марин, Исак Соле, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Браян Собреро, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо, Селсо Сидни и Жоао Педро ("Черно море"), Квадво Дуа, Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Владислав Найденов, Антоан Стоянов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Феликс Ебоа Ебоа ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".

.