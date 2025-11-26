"Берое" върна любим на публиката треньор

Хосу Урибе се завръща като треньор на "Берое", съобщиха "Тема спорт" и Dsport. 56-годишният испанец трябва да пристигне по-късно днес в България, утре да изведе отбора за тренировка, а в събота да води тима в гостуването срещу втория в класирането "ЦСКА 1948" в мач от XVII кръг на Първа лига.

Урибе вече бе веднъж треньор на старозагорския отбор - между 3 октомври 2024 и 16 май т.г. Под негово ръководство тимът играеше най-атрактивния си футбол през последните години и наставникът бързо се превърна в любимец на привържениците на "Берое".

Той обаче беше освободен след тежката домакинска загуба с 0:6 от "Ботев" (Пловдив). Причината за напускането му не бе толкова срамният резултат, а различия със собственика на клуба Ернан Банато. Сега явно разногласията са изгладени и опитният специалист ще заеме мястото на освободения в понеделник Алехандро Сагерас. Последният бе асистент на Урибе при първия му престой в "Берое".

Хосу Урибе има доста впечатляваща кариера преди първото си идване в "Берое". През 2004 г. той вкарва "Хетафе" за пръв път в елитната испанска дивизия - Ла Лига. Водил е още "Жирона", "Лас Палмас", "Елче", "Еркулес", "Алавес", "Ейбар" и др.