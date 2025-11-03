Медия без
"Берое" затъва и пред ФИФА, и в Първа лига

Футболистите се страхуват да тренират, обяви треньорът на старозагорци Алехандро Сагерас

Днес, 21:01
Треньорът на "Берое" Алехандро Сагерас отвърна на призивите на феновете за оставка с обяснение за лошите условия за подготовка.
"Берое" се срива стремглаво надолу малко преди преполовяването на редовния сезон в Първа лига. Днес ФИФА наложи ново наказание на клуба заради дължими суми към бивш футболист - забрана за сделки с футболисти за три поредни трансферни периода. Клубът вече има една такава санкция от 23 октомври. ФИФА ще отмени наказанията, ако задълженията бъдат изчистени, но до момента това не е сторено. Освен "Берое" в момента с подобни санкции са "Ботев" (Пловдив) и от днес "Спартак 1918" (Варна).

Денят продължи още по-лошо за "Берое", след като отборът отстъпи с 1:2 в домакинството си срещу "Локомотив 1929" (София) в мач от XIV кръг на Първа лига. Това беше втора поредна загуба за тима в първенството и трета в рамките на 9 дни след 1:5 от ЦСКА миналата неделя (26 октомври) и елиминирането с дузпи от третодивизионния "Витоша" (Бистрица) в сряда (29 октомври) за Купата на България. Старозагорци станаха единственият първодивизионен отбор, който отпадна на 1/16-финалите в турнира, при това бе победен от аматьорски тим.

Още в Бистрица фенове на "Берое" поискаха оставката на треньора Алехандро Сагерас, а днес призивите се усилиха. И имаше защо - "зелените" играха бледо подобие на футбол на своя стадион срещу "Локомотив 1929". Само късметът помогна на "Берое" да се оттегли на почивката при резултат 0:0, но след това столичани поведоха с 2:0 - с автогол на защитника Факундо Константини в 49-ата минута и гол на Патрик-Габриел Галчев в 62-ата. Йесид Валбуена даде крехка надежда на "Берое" с попадение в 77-ата мин., но "Локомотив 1929" стори логичното и в допълнителното време Октавио направи 3:1.

След мача треньорът на "Берое" не говори за оставката си, а обясни лошото представяне на отбора с липсата на пълноценни тренировки заради лошите терени.

"Играчите правят каквото могат, но всичко има своето обяснение. "Берое" тренира пет месеца на лоши терени. Когато отборът се представяше добре, спечелихме четири мача и направихме едно равенство, беше, когато президентът нае друг терен за тренировки и можехме да тренираме добре. Нямаме възможност да тренираме на основния терен. Играчите се страхуват да тренират, за да не се контузят като Викторио Вълков (б.ред. - скъсана връзка на лявото коляно). Имаме шестима контузени играчи. Викторио е със скъсани връзки и това е вследствие на терените, на които тренираме. Феновете искат победи, което е нормално, но също така не знаят реалността. Не можем да тренираме добре и това се вижда", оправда се Сагерас.

В следващите дни ще стане ясно дали той ще получи шанс да продължи да води отбора, но тежката финансова криза в "Берое" е видна за всички. Сривът в класирането продължава и за момента няма изгледи ситуацията да се подобри.

