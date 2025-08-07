Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦСКА купи голмайстора на Първа лига

"Червените" постигнаха споразумение с "Берое" за привличането на Леандро Годой

Днес, 15:38
Голмайсторът на "Берое" и на Първа лига за изминалия сезон Леандро Годой може да дебютира за ЦСКА още в съботното домакинство срещу "Черно море".
СПОРТАЛ
Голмайсторът на "Берое" и на Първа лига за изминалия сезон Леандро Годой може да дебютира за ЦСКА още в съботното домакинство срещу "Черно море".

ЦСКА прибави към лятната си селекция голмайстора на Първа лига за сезон 2024/25 Леандро Годой (24 г.). Столичният клуб вече е договорил трансфера с ръководството на "Берое", по информация на bTV.

Аржентинският нападател игра за старозагорци от юли 2023 г., като от януари до юни м.г. бе под наем в родината си - в "Дефенса и Хустисия". Годой вкара за "Берое" общо 23 гола в 45 мача, като 18 от попаденията бяха през миналия сезон и с тях той стана голмайстор №1 в Първа лига.

За момента не се съобщава сумата по сделката. "Берое" искаше 2 млн. евро за Годой, чиято цена според "Трансфермаркт" е 1.5 млн. По неофициална информация трансферът е за по-ниска стойност, но предвижда по-висок процент за старозагорския клуб при евентуална следваща продажба на футболиста.

Годой може да дебютира за ЦСКА още в съботното домакинство срещу "Черно море" от IV кръг на Първа лига. В негово лице ръководството на софийския клуб се надява да реши поне част от проблемите в атака, след като не сполучи с привличането на други набелязани нападатели. От началото на сезона играчите на ЦСКА са отбелязали само 2 гола, а отборът е на 11-то място в класирането с 2 т. (две равенства и загуба след първите три кръга).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Берое, ЦСКА, Леандро Годой

Още новини по темата

Косовски национал бе отстранен от първия тим на ЦСКА
05 Авг. 2025

Португалски директор в ЦСКА подаде оставка заради кризата
04 Авг. 2025

Феновете поискаха двама директори на ЦСКА да напуснат
03 Авг. 2025

Кризата в ЦСКА доведе до първа загуба
02 Авг. 2025

Керкез: ЦСКА вече не е фаворит в нито един мач
01 Авг. 2025

Обновеният ЦСКА продължава да се излага в Първа лига
26 Юли 2025

Четири български клуба остават наказани от ФИФА
25 Юли 2025

Треньорът на ЦСКА поиска още четирима нови
25 Юли 2025

"Ботев" (Пд) подхлъзна амбициозния ЦСКА още на старта
20 Юли 2025

ЦСКА увеличава капитала с 25 млн. лв.
07 Юли 2025

"Берое" сюрпризира с испански треньор
04 Юли 2025

"Берое" затъна още повече след четвърта санкция от ФИФА
03 Юли 2025

ЦСКА договори титуляр на "ЦСКА 1948"
20 Юни 2025

ЦСКА се раздели с разследвания национал
16 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар