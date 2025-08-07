ЦСКА купи голмайстора на Първа лига

СПОРТАЛ Голмайсторът на "Берое" и на Първа лига за изминалия сезон Леандро Годой може да дебютира за ЦСКА още в съботното домакинство срещу "Черно море".

ЦСКА прибави към лятната си селекция голмайстора на Първа лига за сезон 2024/25 Леандро Годой (24 г.). Столичният клуб вече е договорил трансфера с ръководството на "Берое", по информация на bTV.

Аржентинският нападател игра за старозагорци от юли 2023 г., като от януари до юни м.г. бе под наем в родината си - в "Дефенса и Хустисия". Годой вкара за "Берое" общо 23 гола в 45 мача, като 18 от попаденията бяха през миналия сезон и с тях той стана голмайстор №1 в Първа лига.

За момента не се съобщава сумата по сделката. "Берое" искаше 2 млн. евро за Годой, чиято цена според "Трансфермаркт" е 1.5 млн. По неофициална информация трансферът е за по-ниска стойност, но предвижда по-висок процент за старозагорския клуб при евентуална следваща продажба на футболиста.

Годой може да дебютира за ЦСКА още в съботното домакинство срещу "Черно море" от IV кръг на Първа лига. В негово лице ръководството на софийския клуб се надява да реши поне част от проблемите в атака, след като не сполучи с привличането на други набелязани нападатели. От началото на сезона играчите на ЦСКА са отбелязали само 2 гола, а отборът е на 11-то място в класирането с 2 т. (две равенства и загуба след първите три кръга).