ЦСКА влезе в Топ 4 за пръв път през сезона

ЦСКА е във възход и това го усети на гърба си "Спартак 1918" (Варна), който загуби с 0:4 като домакин от "червените" в мач от XVII кръг на Първа лига. Това беше шеста шампионатна победа за тима под ръководството на треньора Христо Янев и седма поредна във всички турнири (включая тази среще "Севлиево" в 1/16-финалите за Купата на България). С днешния успех ЦСКА събра 28 точки и за пръв път този сезон влезе в първата четворка, след като в началото бе дори на 15-ото, предпоследно място, заради слабия си старт. Столичани все пак може да бъдат изместени Топ 4, ако утре "Лудогорец", който е с 27 точки, спечели гостуването си срещу опашкаря "Добруджа".

Мачът във Варна мина изцяло под контрола на ЦСКА. След почивката "Спартак 1918" дори не успя да отправи точен удар. А вратарят на домакините Максим Ковальов, който имаше четири мача без да му е вкаран гол до момента, днес допусна четири гола.

Резултатът бе открит от Бруно Жордао в 18-ата минута, когато Илиан Илиев-младши му пусна пас и португалецът бе точен с мощен шут. В 34-ата мин. Джеймс Ето'о покачи на 2:0. А през втората част голмайсторът на Първа лига за изминалия сезон Леандро Годой показа, че навлиза отново във форма и заби две попадения за седем минути - в 70-ата и 77-ата. Така аржентинецът има вече осем гола в настоящия шампионат.

Спартак Варна - ЦСКА 0:4 /репортаж/ Date: 29-11-2025 ,Watch the Game Highlights from FK Spartak 1918 Varna vs. PFC CSKA Sofia, 11/29/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: FK Spartak 1918 Varna, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Спартак Варна - ЦСКА 0:4 /репортаж/ Date: 29-11-2025 ,Watch the Game Highlights from FK Spartak 1918 Varna vs. PFC CSKA Sofia, 11/29/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: FK Spartak 1918 Varna, TeamB: PFC CSKA Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: ,

ОТЗИВИ

Наставникът на ЦСКА Христо Янев заяви след победата: "Всички искат да виждат толкова силен ЦСКА. Да виждат отбор, който е комбинативен, играе на скорост, създава ситуации за гол, които ги реализира. В предходния мач не можахме да отбележим всичките голове. Днес се възползвахме от ситуациите, които имахме. По-важното е настроението за игра в отбора и това, че всички в съблекалнята искат този процес да продължи, да запазим тази енергия. Поздравявам целия отбор. За да продължим да правим това, което радва всички хора, които мислят за отбора, трябва да запазим всички хора в този процес. Те са важни за нас, за мен и без да хвърчим много в облаците, здраво стъпили на земята, да продължим да правим това, което правим до момента. Днес просто подходихме по малко по-различен начин. Това в някаква степен видяхме, че обърка "Спартак" (Варна). Радвам се, че двамата нападатели взаимодействаха много добре в предни позиции.

Трябва да работим три пъти по-здраво. Ако искаме да запазим тази енергия в двубоя, ако искаме да запазим възхода на тази група от футболисти, ако искаме да вървим нагоре в класирането, трябва да не спираме пред нищо. Не е забравено началото. Всички виждаме позицията, на която се намираме, виждаме точките, с които изоставаме. Имаме много работа да свършим, за да достигнем отборите пред нас. Искрено се надявам да бъда техния пример (б.ред. - на футболистите) всеки Божи ден. Работя така, все едно това ще е последният ден моята кариера в ЦСКА. Искам да направя най-доброто от себе си, да предам енергията на отбора и да накарам този отбор да разбере, че всички трябва да бъдем благодарни, че сме тук."

Наставникът на "Спартак 1918" (Варна) Гьоко Хаджиевски заяви: "Трудно е да се говори след домакинска загуба с 0:4. ЦСКА стоя много по-добре от нас, заслужено ни победи, показа класа. Трябваше да бъдем готови за удари отдалеч от халфовете. ЦСКА игра без класически крила, затова опитах да разместя футболистите в първите 10-15 минути, за да покриваме хората си. Първите два гола дойдоха с удари извън наказателното поле, които са трудни за всеки вратар. На полувремето искахме да променим нещо, затова се разбрахме да не оставяме свободни хора в средата на терена. До третия гол опитвахме да вкараме гол, за да направим мача интересен, но след това се видя, че не може да се върнем. Нещата на ЦСКА тръгнаха, ние нямаше как да им се противопоставим. Всички знаем, че започнахме сезона без нормална подготовка. Момчетата дават всичко от себе си, но се надявам да не падаме психологически. Не сме гранд, но опитваме да бъдем стабилни. Съжалявам, извинявам се на многото фенове, които дойдоха да ни подкрепят, но наистина е много трудно."