ЦСКА кръсти академията си на Димитър Пенев

Откритата тренировка на отбора беше изместена с един ден заради поклонението пред легендарния треньор

Днес, 14:27
Пред строящия се нов стадион на ЦСКА бе изграден импровизиран кът в памет на Димитър Пенев, пред който феновете отдават от вчера почитта си към великия треньор.
ЦСКА реши бъдещата детско-юношеска академия на клуба да носи името на починалия вчера легендарен треньор Димитър Пенев.

"Причината е ясна - става дума за човека, който в най-пълна степен символизира умението, волята и вярата в откриването и шлифоването на футболния талант. Без преувеличение, именно той е фигурата, която даде път на най-великото поколение на българския футбол, в това число и на някои от най-легендарните футболисти на ЦСКА.

Решението ни е заредено със символ, но и обещание - точно на това място ще се раждат бъдещите ни шампиони. Академия ЦСКА е в процес на проектиране и изграждане, но много скоро ще стане реалност и ще даде шанс на нашите деца да реализират в най-пълна степен своите умения, талант и мечти. Вярваме, че именно заветът на най-великия български футболен Стратег, ще е необходимата мотивация за бъдещите ни поколения да преследват върховете на българския и световния футбол", написаха от клуба. В момента академията се изгражда с усилени темпове, като амбицията на ръководството е тя да бъде най-модерната в България. 

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде утре от 10:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Заради отдаването на почит пред легендата на ЦСКА, от клуба решиха да отложат с един ден откритата тренировка на отбора и тя ще се състои във вторник. Преди нея треньорът Христо Янев ще даде първата си пресконференция за годината.

