Футболист на ЦСКА беше арестуван

БГНЕС Давид Пастор (вляво) бе титуляр за ЦСКА при победата с 3:1 над "Арда" в петък.

Десният бек на ЦСКА Давид Пастор е бил арестуван заради шофиране в нетрезво състояние и причиняване на катастрофа, съобщи bTV. 25-годишният бразилец е бил задържан тази нощ, около 2 ч. след полунощ на булевард "Симеоновско шосе" в София. Той не спрял на червен светофар и предизвикал леко пътно-транспортно произшествие с друг автомобил.

При проверка с дрегер е установено, че футболистът е шофирал с 2.32 промила алкохол. Пастор е задържан за 24 часа, а материалите по случая ще бъдат докладвани на прокуратурата.

От ЦСКА потвърдиха за случая и обявиха, че ще окажат пълно съдействие на компетентните органи. "ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности.

Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор", се казва в изявление на ЦСКА.

Давид Пастор пристигна в клуба през лятото на м.г. от португалския "Фарензе" за 800 000 евро, като до момента има 19 мача и 4 асистенции за ЦСКА във всички турнири. Глупавата му проява ще го извади от състава за важния 1/4-финален мач за Купата на България срещу "ЦСКА 1948" утре.