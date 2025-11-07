Полицията ще ползва дронове за охраната на "Левски" - ЦСКА

СДВР ще мобилизира около 2000 униформени служители за охраната на утрешното дерби от XV кръг на Първа лига между "Левски" и ЦСКА. В тази бройка попадат полицаи от Областните дирекции на МВР, от СДВР, както и жандармеристи. За осигуряване на сигурността ще бъдат използвани и дронове, които ще следят за нарушения над и около стадион "Васил Левски".
Ще бъде охранявано и шествието на фенове на "Левски", което ще започне от 12:30 ч. от офиса на Националния клуб на привържениците на булевард "Тодор Александров".
"Полицейското присъствие в утрешния ден ще бъде още от крайните квартали на София от сутринта. В централната градска част и около стадиона ще бъде по-засилено и по-видимо. Около обяд спортното съоръжение ще се обособи с полицейска лента и парапети. Феновете ще бъдат пропускани през контролно-пропускателни пунктове срещу билет и лична карта. Няма да бъдат допускани фенове, които имат наложени забрани за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина, ще се използват всички камери за видеонаблюдение за установяване на нарушители. Възможно е също временно да има спиране на движението в централната част на града", заяви началникът на сектор "Масови мероприятия" към СДВР главен инспектор Иван Георгиев.
Представители на икономическа полиция ще следят стриктно за автентичността на входните талони, като привърженици с фалшиви билети няма да бъдат допускани.
РЕЦЕПТАТА НА ВЕЛАСКЕС ЗА УСПЕХА УТРЕ
Пълна отдаденост на терена и вкарване на мача в русло, удобно на "Левски" - това ще бъде ключът към победата над ЦСКА утре, според треньора на "сините" Хулио Веласкес.
"Не съм съгласен, че в такива мачове моментната форма няма значение. Тя винаги има огромно значение. Оттук-нататък е ясно какъв емоционален заряд носят такива мачове като утрешния. Но, както и във всички мачове досега, влизаме с отговорност, отдаденост и работим по същия начин, по който работим всяка една мачова седмица. Очевидно ще вземем под внимание силните и слабите страни на съперника и със сигурност ще искаме да проведем мача в руслото, което устройва нас. Ще се опитаме на терена да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника. Трябва да бъдем благодарни за подкрепата на публиката досега. Това изисква от нас да бъдем още по-отговорни. До последната капчица пот, която може да изцедим не само утре, а и във всеки мач", коментира испанецът.
Относно тима на ЦСКА той коментира: "Говорим за отбор със сериозен потенциал и трябва да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон. Това им позволява да имат качество в състава. Напълно наясно съм, че разполагат в последната четвърт на терена с изключително добри футболисти. Показаха добри игри в последните мачове, по-убедителни, по-консистентно изглеждат. Разбира се, трябва да отбележа футболисти като Годой и Питас, на които ако оставиш пространства, ще страдаш."
Неприятната новина за Веласкес е контузията на френското крило Карл Фабиен. Той със сигурност отпада за утрешното дерби. Сънародникът му Мазир Сула обаче се възстновява по-бързо от очакваното, след като контузи глезен при победата с 3:0 над "Арда" в неделя. Дори има шанс Сула да попадне в групата за двубоя, но Веласкес ще вземе решение довечера, след като мине последната тренировка.
Двубоят утре е от 15:00 ч. на ст. "Васил Левски" и феновете на "сините" вече са изкупили всички отпуснати за тях билети - около 21 000 бройки. Мачът ще се предава пряко по Диема спорт, а главен рефер ще бъде Радослав Гидженов.