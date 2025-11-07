Полицията ще ползва дронове за охраната на "Левски" - ЦСКА

БГНЕС Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес слуша с усмивка въпрос към него по време на пресконференцията преди утрешното дерби срещу ЦСКА.

СДВР ще мобилизира около 2000 униформени служители за охраната на утрешното дерби от XV кръг на Първа лига между "Левски" и ЦСКА. В тази бройка попадат полицаи от Областните дирекции на МВР, от СДВР, както и жандармеристи. За осигуряване на сигурността ще бъдат използвани и дронове, които ще следят за нарушения над и около стадион "Васил Левски".

Ще бъде охранявано и шествието на фенове на "Левски", което ще започне от 12:30 ч. от офиса на Националния клуб на привържениците на булевард "Тодор Александров".

"Полицейското присъствие в утрешния ден ще бъде още от крайните квартали на София от сутринта. В централната градска част и около стадиона ще бъде по-засилено и по-видимо. Около обяд спортното съоръжение ще се обособи с полицейска лента и парапети. Феновете ще бъдат пропускани през контролно-пропускателни пунктове срещу билет и лична карта. Няма да бъдат допускани фенове, които имат наложени забрани за посещение на спортни мероприятия в страната и в чужбина, ще се използват всички камери за видеонаблюдение за установяване на нарушители. Възможно е също временно да има спиране на движението в централната част на града", заяви началникът на сектор "Масови мероприятия" към СДВР главен инспектор Иван Георгиев.

Представители на икономическа полиция ще следят стриктно за автентичността на входните талони, като привърженици с фалшиви билети няма да бъдат допускани.

РЕЦЕПТАТА НА ВЕЛАСКЕС ЗА УСПЕХА УТРЕ

Пълна отдаденост на терена и вкарване на мача в русло, удобно на "Левски" - това ще бъде ключът към победата над ЦСКА утре, според треньора на "сините" Хулио Веласкес.

"Не съм съгласен, че в такива мачове моментната форма няма значение. Тя винаги има огромно значение. Оттук-нататък е ясно какъв емоционален заряд носят такива мачове като утрешния. Но, както и във всички мачове досега, влизаме с отговорност, отдаденост и работим по същия начин, по който работим всяка една мачова седмица. Очевидно ще вземем под внимание силните и слабите страни на съперника и със сигурност ще искаме да проведем мача в руслото, което устройва нас. Ще се опитаме на терена да изпъкнат нашите силни страни и слабите на противника. Трябва да бъдем благодарни за подкрепата на публиката досега. Това изисква от нас да бъдем още по-отговорни. До последната капчица пот, която може да изцедим не само утре, а и във всеки мач", коментира испанецът.

Относно тима на ЦСКА той коментира: "Говорим за отбор със сериозен потенциал и трябва да вземем под внимание бюджета, с който стартираха този сезон. Това им позволява да имат качество в състава. Напълно наясно съм, че разполагат в последната четвърт на терена с изключително добри футболисти. Показаха добри игри в последните мачове, по-убедителни, по-консистентно изглеждат. Разбира се, трябва да отбележа футболисти като Годой и Питас, на които ако оставиш пространства, ще страдаш."

Неприятната новина за Веласкес е контузията на френското крило Карл Фабиен. Той със сигурност отпада за утрешното дерби. Сънародникът му Мазир Сула обаче се възстновява по-бързо от очакваното, след като контузи глезен при победата с 3:0 над "Арда" в неделя. Дори има шанс Сула да попадне в групата за двубоя, но Веласкес ще вземе решение довечера, след като мине последната тренировка.

Двубоят утре е от 15:00 ч. на ст. "Васил Левски" и феновете на "сините" вече са изкупили всички отпуснати за тях билети - около 21 000 бройки. Мачът ще се предава пряко по Диема спорт, а главен рефер ще бъде Радослав Гидженов.