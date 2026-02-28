Медия без
Опашкар подряза крилете на ЦСКА

Загубата от "Септември" лиши "червените" от възможността да излязат на второ място

28 Февр. 2026
Авторът на първия гол за "Септември" Бертран Фурие (в средата) се е преборил за топката между двама футболисти на ЦСКА по време на днешния мач на ст. "Васил Левски".
БГНЕС
Намиращият се в добра форма отбор на ЦСКА, който дори се включи в битката за титлата, претърпя неприятна изненада и загуби с 0:2 мача си срещу "Септември" от XXIII кръг в Първа лига. Предпоследният в класирането показа много добра ефективност срещу доста по-класния от него отбор и вкара почти всичките си създадени възможности.

До почивката голмайсторът на "Септември" Бертран Фурие имаше отлична възможост да открие, но вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов спаси. Вместо това да светне като червена лампичка за тима на ЦСКА, последва още по-голямо разочарование през втората част. В 57-ата минута Фурие вече бе точен - 1:0, въпреки че попадението бе дълго разглеждано с VAR.

До края "Септември" заложи на стегната игра в защита и бързи атаки при възможност и тази тактика проработи. Във втората минута на добавеното време Никола Фонтен се промъкна през защитата на ЦСКА и удвои.

"Червените" също имаха възможности по време на мача. В края на първата част Макс Ебонг дори улучи напречната греда, но тимът на Христо Янев така и не стигна до гол. В допълнение веднага след почивката главният рефер Никола Попов отсъди първоначално дузпа за ЦСКА за влизане срещу Мохамед Брахими, но след консултация с VAR нарушението беше отменено.

След тази загуба ЦСКА остана на четвърто място с 40 точки и е на 13 точки от лидера "Левски". "Септември" пък вече е с 21 точки и се придвижи до 13-ата позиция.

ОТЗИВИ

Разочарованият треньор на ЦСКА Христо Янев коментира: "Начинът на изиграване не беше добър, избягахме от всичко, което правихме. Трябва да поздравим "Септември" и техния треньорски щаб. Изчакаха си момента, нанесоха удар. Играхме слабо. Не може да подценяваме когото и да било. Ако има нещо хубаво, то е, че се случва точно сега. Начинът на изиграване вещаеше да се случи точно това. Ние, треньорите, носим вина за това нещо. Нещата, които направихме, не бяха достатъчни. Може би футболистите изхождат от това, че досега във всеки мач намирахме път към вратата. Подходихме много лежерно към мача, с много голямо самочувствие. Когато подцениш дадена ситуация, винаги се стига до такъв изход. Като отбор трябва да вземем решения, които да променят развоя в следващите мачове. Въпросът е да разберем грешките, които сме допуснали. Трябва да променим отношението и поведението си. Имаме план какво трябва да правим. Мен лично ме е яд и срам от поведението на отбора."

Наставникът на "Септември" Христо Арангелов каза: "Успяхме с много труд от страна на футболистите, много тактическа дисциплина. Справиха се перфектно, мога само да ги поздравя. Знаехме техните силни страни - опитват да доминират, да създават главно през фланга ситуации. Щом сме победили на нула, сме успели. Продължаваме напред. Ние постоянно работим, че не трябва да се дава владението на топката на противника, за да не изграждат постепенно техните атаки. Когато ги изкарвахме на фланга, ги затваряхме перфектно. Всеки един мач излизаме за победа, надявам се да трупаме точков актив и да останем в групата."

