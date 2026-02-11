Първи футболен треньор бе сменен в България за 2026 г.

Още след първия изигран кръг във футболното ни първенство за 2026 г. последва треньорска смяна. Славко Матич беше освободен като наставник на "Септември" (София), който се намира на 16-ото, последно място в Първа лига. Ръководството на клуба се раздели с 49-годишния сърбин след загубата с 0:3 в неделя от тима на "Добруджа", който измести столичани от предпоследното място, благодарение на този успех.

Така Матич се задържа на поста само за 7 официални мача. Той беше назначен на 30 октомври м.г., като замести освободения Стамен Белчев. Целта на сърбина бе да стабилизира "Септември" и да го отдалечи от дъното на класирането. Матич обаче не успя и записа само 1 победа и 1 равенство в тези мачове. Една от останалите 5 загуби коства на тима и отпадане от турнира за Купата на България.

Заедно с треньора напуска и неговият помощник Мирослав Васич. "Благодарим на Славко Матич и Мирослав Васич за отдадеността, коректността и усилията им в името на "Септември". Пожелаваме им здраве, нови предизвикателства и бъдещи успехи - както на терена, така и извън него", се казва в съобщението на клуба. За Матич това беше втори престой като треньор на "Септември". Първият беше от януари до октомври 2022 г.

Часове по-късно стана ясен и следващият треньор на "Септември". Той също е познато име в клуба - Христо Арангелов, който вече е водил отбора три пъти (от март до юни 2017 г., от юли 2018 до юни 2019 г. и от юли 2020 до януари 2022 г.). За последно е бил начело на благоевградския "Пирин", а е водил още "Ловеч" и дублиращия тим на "Левски". Заедно с Арангелов в "Септември" се връща като негов помощник и Мариян Христов.