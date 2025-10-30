Медия без
Сръбски треньор пое за втори път елитен столичен клуб

Задачата на Славко Матич е да спаси "Септември" от изпадане

Днес, 13:02
Славко Матич остави добри впечатления с работата си по време на първия си престой в "Септември", а сега целта пред него е да осигури оставането на отбора в Първа лига.
Славко Матич се завръща като треньор на "Септември" (Сф) и ще заеме мястото на подалия оставка в началото на седмицата Стамен Белчев. Това обяви спортният директор на столичния клуб Кристиян Добрев пред "Диема спорт".

За 49-годишния Матич това ще е втори период като наставник на столичния тим. Преди това той води "Септември" от януари до октомври 2022 г. Тогава сръбският специалист успя да стабилизира играта и резултатите на отбора, който дори се превърна в една от приятните изненади в първенството.

За последно Матич е водил "Раднички" (Ниш), но бе освободен през август т.г. само след 4 мача на поста. В България той е бил треньор и на "Арда", но само за един месец (от ноември до декември 2021 г.). Работил е още в словенския "Копер", сръбските ОФК "Белград", "Нови Пазар", ганайския "Хартс оф Оук", саудитския "Ал Ноджом" и др.

Сега задачата му ще е да спаси "Септември" от изпадане, тъй като отборът е на 15-ото, предпоследно място след 13 изиграни кръга. "Целта е да запазим мястото си в Първа лига. Колкото по-нагоре сме в класирането, по-добре", потвърди Кристиян Добрев.

