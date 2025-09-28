"Ботев" (Пд) избра Александър Томаш за треньор

Александър Томаш ще бъде новият треньор на "Ботев" (Пд), съобщиха "Спортал" и Dsport. 47-годишният специалист е провел разговор с ръководството на клуба и е стигнал до споразумение. Неговото назначение ще бъде обявено официално в следващите дни.

Той бе избран да замести Николай Киров, който бе освободен в четвъртък след домакинската загуба с 1:2 от "ЦСКА 1948" в Х кръг на Първа лига, като води отбора само в 9 официални мача. Томаш за последно води ЦСКА, но беше освободен на 31 май т.г., веднага след загубата от "Арда" в плейофа за участие в Лигата на конференцията.

В неговата треньорска кариера има и чувствителен за феновете на "Ботев" факт - водил е градския съперник "Локомотив" (от 11 април 2022 до 23 май 2024 г.). Иначе е бил наставник още на "Берое", "Спартак 1918" (Вн), "Верея", "Етър", "Банско" и "Локомотив" (ГО).

Сега той пристига в "Ботев" с познатия си екип от асистенти - първи помощник ще му е Константин Мирчев, а отговорник за вратарите ще е Тодор Кючюков. Задачата на Томаш ще е да изведе пловдивчани от долната част на класирането. В момента отборът е на 13-о място със 7 т. от 9 мача (2 победи, 1 равенство и 6 загуби).

Все още не е ясно дали дебютът на новия треньор ще е във вторник, когато "Ботев" приема от 17:30 ч. "Левски" в отложен мач от VI кръг. Възможно е той да поеме отбора след този двубой.