Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Ботев" (Пд) избра Александър Томаш за треньор

Той ще замени освободения в четвъртък Николай Киров

Днес, 10:41
Треньорът Александър Томаш стоя само 4 месеца без работа и от следващата седмица поема "Ботев" (Пд).
БГНЕС
Треньорът Александър Томаш стоя само 4 месеца без работа и от следващата седмица поема "Ботев" (Пд).

Александър Томаш ще бъде новият треньор на "Ботев" (Пд), съобщиха "Спортал" и Dsport. 47-годишният специалист е провел разговор с ръководството на клуба и е стигнал до споразумение. Неговото назначение ще бъде обявено официално в следващите дни.

Той бе избран да замести Николай Киров, който бе освободен в четвъртък след домакинската загуба с 1:2 от "ЦСКА 1948" в Х кръг на Първа лига, като води отбора само в 9 официални мача. Томаш за последно води ЦСКА, но беше освободен на 31 май т.г., веднага след загубата от "Арда" в плейофа за участие в Лигата на конференцията.

В неговата треньорска кариера има и чувствителен за феновете на "Ботев" факт - водил е градския съперник "Локомотив" (от 11 април 2022 до 23 май 2024 г.). Иначе е бил наставник още на "Берое", "Спартак 1918" (Вн), "Верея", "Етър", "Банско" и "Локомотив" (ГО).

Сега той пристига в "Ботев" с познатия си екип от асистенти - първи помощник ще му е Константин Мирчев, а отговорник за вратарите ще е Тодор Кючюков. Задачата на Томаш ще е да изведе пловдивчани от долната част на класирането. В момента отборът е на 13-о място със 7 т. от 9 мача (2 победи, 1 равенство и 6 загуби).

Все още не е ясно дали дебютът на новия треньор ще е във вторник, когато "Ботев" приема от 17:30 ч. "Левски" в отложен мач от VI кръг. Възможно е той да поеме отбора след този двубой.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ботев Пловдив, Александър Томаш

Още новини по темата

"Ботев" (Пд) освободи от втория път треньора Николай Киров
25 Септ. 2025

Треньорът на "Ботев" (Пд) напусна след петата загуба
12 Септ. 2025

Ивелин Попов шокирал всички в "Ботев" (Пд), преди да напусне
10 Септ. 2025

"Ботев" (Пд) внезапно се раздели с капитана Ивелин Попов
08 Септ. 2025

ФИФА спря трансферите на "Ботев" (Пд) и "Локомотив" (Пд)
23 Авг. 2025

Глоби за 13 000 лв. накараха "Ботев" (Пд) да се опълчи на БФС
22 Юли 2025

"Ботев" (Пд) подхлъзна амбициозния ЦСКА още на старта
20 Юли 2025

"Ботев" (Пд) започва сезона с цел да не изпадне
08 Юли 2025

"Берое" затъна още повече след четвърта санкция от ФИФА
03 Юли 2025

"Ботев" (Пд) се конкурира с 1500 клуба от Европа за селекцията
01 Юли 2025

Край на сагата: "Ботев" (Пд) има нов собственик
27 Юни 2025

Футболният "Ботев" (Пд) увисна на косъм над бездната
24 Юни 2025

Вече има ден Х за "Ботев" (Пд) - понеделник
20 Юни 2025

"Ботев" (Пд) опита да изгони капитана си с SMS
12 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар