Херо е новият треньор на "Ботев" (Пд)

Димитър Димитров-Херо ще бъде новият треньор на "Ботев" (Пд), съобщи официално футболният клуб, като уточни, че 66-годишният бивш национален селекционер ще подпише договор на 17 ноември. Причината за забавянето с близо месец са "предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства".

"Димитър Димитров-Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както в България, така и на международната сцена. В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с "Литекс", носител на Купата и Суперкупата на България с "Черноморец" и "Лудогорец", както и бивш селекционер на националния отбор на България", пишат в изявлението си от "Ботев" (Пд).

Оттам обаче забравят да споменат, че Димитров изведе до титлата и "Левски" през 2000 г. Освен това с "Черноморец" Херо никога не е печелил какъвто и да е трофей, а с "Нефтохимик" два пъти стига до купата на Професионалната футболна лига (1996 и 1997 г.).

Извън споменатите отбори в България той е бил наставник още на "Велбъжд" (Кн), а след преместването на отбора и преименуването му в "Локомотив" (Пд) - и там, в "Берое", "Спартак" (Вн) и "Арда". В чужбина е водил саудитските "Ал Насър" и "Кадисия" и казахстаския "Иртиш" (Павлодар).

Димитър Димитров-Херо вече е работил и в "Ботев" (Пд) - през 2014 г., когато бе спортен директор на клуба. До неговото встъпване в длъжност състава на "жълто-черните" ще продължи да води временният треньор Иван Цветанов.