Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Херо е новият треньор на "Ботев" (Пд)

66-годишният специалист ще подпише официално на 17 ноември, обявиха пловдивчани

Днес, 20:31
Димитър Димитров-Херо ще започне работа в "Ботев" на 17 ноември
Фейсбук
Димитър Димитров-Херо ще започне работа в "Ботев" на 17 ноември

Димитър Димитров-Херо ще бъде новият треньор на "Ботев" (Пд), съобщи официално футболният клуб, като уточни, че 66-годишният бивш национален селекционер ще подпише договор на 17 ноември. Причината за забавянето с близо месец са "предварително поети ангажименти и организационни обстоятелства".

"Димитър Димитров-Херо е един от най-опитните и уважавани български треньори, доказал се както в България, така и на международната сцена. В своята дългогодишна кариера той е шампион на България с "Литекс", носител на Купата и Суперкупата на България с "Черноморец" и "Лудогорец", както и бивш селекционер на националния отбор на България", пишат в изявлението си от "Ботев" (Пд).

Оттам обаче забравят да споменат, че Димитров изведе до титлата и "Левски" през 2000 г. Освен това с "Черноморец" Херо никога не е печелил какъвто и да е трофей, а с "Нефтохимик" два пъти стига до купата на Професионалната футболна лига (1996 и 1997 г.).

Извън споменатите отбори в България той е бил наставник още на "Велбъжд" (Кн), а след преместването на отбора и преименуването му в "Локомотив" (Пд) - и там, в "Берое", "Спартак" (Вн) и "Арда". В чужбина е водил саудитските "Ал Насър" и "Кадисия" и казахстаския "Иртиш" (Павлодар).

Димитър Димитров-Херо вече е работил и в "Ботев" (Пд) - през 2014 г., когато бе спортен директор на клуба. До неговото встъпване в длъжност състава на "жълто-черните" ще продължи да води временният треньор Иван Цветанов.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Димитър Димитров - Херо

Още новини по темата

Два клуба в Първа лига си намериха нови треньори
29 Авг. 2023

5 истории на треньора Димитър Димитров-Херо
09 Юни 2023

"Берое" смени треньора точно преди баража за оставане
06 Юни 2023

Победа на "Хебър" прати други два отбора във Втора лига
31 Май 2023

Новият треньор напусна "Арда" само след 24 часа
08 Септ. 2021

Шампион с три отбора пое "Арда"
06 Септ. 2021

Треньорът на "Берое" обяви оттеглянето си още след дебюта
25 Апр. 2021

"Берое" се раздели с треньора Димитър Димитров
21 Апр. 2021

Гол №250 на Камбуров спря "ЦСКА-София" в Стара Загора
21 Март 2021

Голово шоу на Герена, но "Левски" пак не успя да победи
07 Март 2021

Феноменът Камбуров донесе 3 т. на "Берое" след връщането си
13 Февр. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар