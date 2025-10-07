ЦСКА ще плати лъвския дял от глобите от кръга

ЦСКА очаквано получи най-голямата глоба след XI кръг на Първа лига. По време на неделното дерби с "Лудогорец" (0:0) феновете на "червените" използваха пиротехника в изобилие по време на мача и дори се стигна до прекъсване за 6-7 минути заради гъстия дим на терена.

След днешното заседание на Дисциплинарната комисия към БФС стана ясно, че тези провинения струват на столичния клуб общо 9800 лв. Това от своя страна е близо половината (около 43%) от общо наложените парични санкции на клубовете от Първа лига (22 900 лв.).

Най-голямата глоба за ЦСКА е 4000 лв. - за изстреляни ракети. Останалите са 1500 лв. за обидни скандирания, по 1000 лв. за използване на факли и димки, довели до спиране на играта; за възпламеняване на бомбички; за хвърлени предмети; за лице невписано в протокола на срещата. Има и 300 лв. за нерегламентирано използване на факли и димки.

В допълнение халфът на ЦСКА Бруно Жордао, който получи червен картон по време на мача, е наказан за 1 среща и ще пропусне гостуването срещу "Добруджа" на 19 октомври.

Следващата по големина сумарна глоба на клуб след този кръг е за "Славия" - 3800 лв. (2000 лв. за използване на димки довели до двукратно спиране на играта, 1500 лв. за обидни и нецензурни скандирания и 300 лв. за нерегламентирано използване на димки).