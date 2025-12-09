Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПЪРВА ЛИГА, VI КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)

19 Дек. 2025

19 декември (петък)

"Берое" - "Лудогорец"  0:4
(Станич 44, Дуа 45, 53, Текпетей 88)

Берое - Лудогорец 0:4 /репортаж/
Date: 19-12-2025 ,Watch the Game Highlights from Beroe vs. Ludogorets Razgrad PFK, 12/19/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Beroe, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1. "Левски"
19
14
2
3
43:12
44
 2. "ЦСКА 1948"
19
11
4
4
31:20
37
 3. "Лудогорец"
19
10
7
2
35:13
37
 4. "Черно море"
19
9
6
4
25:14
33
 5.  ЦСКА
19
8
7
4
27:16
31
 6.  "Локо" (Пд)
19
7
8
4
20:22
29
 7. "Славия"
19
7
7
5
23:21
28
 8.  "Локо 1929" (Сф)
19
6
8
5
21:18
26
 9.  "Ботев" (Вр)
19
6
7
6
15:16
25
10. "Арда"
19
6
6
7
20:19
24
11. "Ботев" (Пд)
19
6
3
10
25:29
21
12. "Спартак 1918" (Вн)
19
3
8
8
18:30
17
13. "Берое"
19
3
7
9
16:32
16
14. "Монтана"
19
3
6
10
14:33
15
15. "Септември"
19
4
3
12
19:41
15
16. "Добруджа"
19
3
3
13
13:29
12
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-16-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

11 гола: Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948");

10 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Бертран Фурие ("Септември");

9 гола: Евертон Бала ("Левски"), Алберто Салидо ("Берое");

8 гола: Мустафа Сангаре ("Левски");

7 гола: Георги Лазаров ("Черно море"), Марин Петков ("Левски");

6 гола: Борис Димитров ("Монтана"), Армстронг Око-Флекс ("Ботев", Пд), Берна Коуто ("Спартак 1918", Вн), Йоанис Питас (ЦСКА);

5 гола: Николай Златев ("Черно море"), Филип Еджике ("Монтана");

4 гола: Петър Станич ("Лудогорец"), Майкон ("Левски"), Франклин Маскоте ("Ботев", Пд), Хуан Переа ("Локомотив", Пд), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Янис Гермуш ("Славия"), Бирсент Карагарен ("Арда"), Елиас Франко ("ЦСКА 1948"), Ивайло Михайлов и Лукас Кардозо ("Добруджа"), Мартин Петков ("Ботев", Вр); 

3 гола: Бърнард Текпетей и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Селсо Сидней ("Черно море"), Джеймс Ето'о (ЦСКА), Радослав Цонев ("Ботев", Вр), Никола Фонтен ("Септември"), Георг Стояновски, Даниел Иванов и Шанде да Силва ("Спартак 1918", Вн), Атанас Илиев и Браян Собреро ("ЦСКА 1948"), Анте Аралица ("Локомотив 1929", Сф), Димитър Митков и Николай Минков ("Ботев", Пд), Адриан Кова ("Локомотив", Пд), Борислав Рупанов ("Левски"), Исак Соле, Емил Стоев и Роберто Райчев ("Славия");

2 гола: Борислав Цонев ("ЦСКА 1948"), Бруно Жордао и Петко Панайотов (ЦСКА), Антоан Стоянов и Даниел Генов ("Ботев", Вр), Асен Чандъров ("Черно море"), Димитър Илиев, Лукас Риан, Парвизджон Умарбаев, Каталин Иту и Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Нене Бодега ("Берое"), Феликс Ебоа Ебоа, Антонио Вутов, Ивелин Попов, Георги Николов и Димитър Велковски ("Арда"), Кауе Карузо и Ерол Дост ("Локомотив 1929", Сф), Милчо Ангелов и Томаш Силва ("Добруджа"), Кристиян Балов ("Славия"), Мазир Сула и Радослав Кирилов ("Левски"), Кайо Видал, Оливие Вердон, Ерик Биле ("Лудогорец");

1 гол: Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Красимир Станоев, Раян Бидунга, Патрик-Габриел Галчев, Октавио, Георги Минчев, Ангел Лясков и Диего Рапозо ("Локомотив 1929", Сф), Лукас Араужо, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Енок Куатенг ("Ботев", Пд), Кристиан Макун, Рилдо, Никола Серафимов, Гашпер Търдин и Кристиан Димитров ("Левски"), Антон Иванов ("Добруджа"), Лазар Марин, Илиян Стефанов, Иван Минчев, Марко Милетич, Кристиян Стоянов, Тони Тасев и Жордан Семедо ("Славия"), Тижан Сона, Йесид Валбуена, Исмаел Ферер, Кайо Лопес и Хуан Пабло Саломони ("Берое"), Хосе Мартинес, Андре Хофман, Фредерик Масиел, Мартин Бойчев, Георги Русев, Бенаиса Бенамар и Емил Ценов ("ЦСКА 1948"), Уеслен Жуниор, Густаво Франса, Васил Панайотов, Димитър Тонев, Живко Атанасов, Фелипе Кардозо и Жоао Педро ("Черно море"), Диниш Алмейда, Емерсон Родригес, Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон, Станислав Иванов и Дерой Дуарте ("Лудогорец"), Илиан Илиев, Улаус Скаршем, Лумбард Делова и Мохамед Брахими (ЦСКА), Хосе Гайегос, Владислав Найденов, Милен Стоев и Ариан Кабаши ("Ботев", Вр), Мартин Русков, Джани Политино и Петър Андреев ("Локомотив", Пд), Дамян Йорданов, Илкер Будинов и Даниел Халачев ("Спартак 1918", Вн), Андре Шиняшики, Вячеслав Велев, Дейвид Идолу, Ишнаба Мане и Патрик Луан ("Арда"), Иван Коконов и Костадин Илиев ("Монтана"), Стоян Стоичков, Виктор Очаи, Али Аруна, и Мойсес Пара ("Септември");

Автоголове: Денис Динев ("Монтана") - за "Левски", Антоан Стоянов ("Ботев", Вр) - за "Лудогорец", Хуанка Пинеда ("Берое") - за "Септември", Факундо Константини ("Берое") - за "Локомотив 1929" (Сф), Карлос Алгара ("Берое") - за "Ботев" (Пд), Анатоли Господинов ("Арда") - за "Монтана", Емил Виячки ("Арда") - за "Левски", Оливие Вердон ("Лудогорец") - за "ЦСКА 1948", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Лудогорец", Андре Хофман ("ЦСКА 1948") - за "Арда", Егор Пархоменко ("ЦСКА 1948") - за "Черно море", Джонатан Куеро ("Добруджа") - за "Славия", Валънтайн Озорнуафор ("Септември") - за "Левски".

.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Първа лига, статистика

Още новини по темата

Трансферите в Първа лига - сезон 2025/26
17 Дек. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XIХ КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
09 Дек. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XVIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
04 Дек. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XVII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
30 Ноем. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XVI КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
24 Ноем. 2025

Първа лига е 17-а в света по млади футболисти в клубовете
20 Ноем. 2025

Дербито донесе общо 8150 лв. глоби на "червени" и "сини"
11 Ноем. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
09 Ноем. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XIV КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
04 Ноем. 2025

Клубовете ни са продали български играчи за €38 млн. за 10 години
29 Окт. 2025

ПЪРВА ЛИГА, XIII КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)
27 Окт. 2025

ФИФА спря трансферите на два клуба от Първа лига
27 Окт. 2025

БФС няма да дава лицензи на клубове без еколог на щат
22 Окт. 2025

Борисов “уреди” дълга на футболен клуб към НАП
22 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ