Два гола не стигнаха за победа в зрелищното дерби на Пловдив

"Ботев" и "Локомотив" завършиха 1:1 в очакваното с голям интерес дерби на Пловдив от XXIX кръг на Първа лига. Мачът по традиция протече много оспорвано, а феновете на двата отбора осигуриха гореща подкрепа за любимците си. Трибуните на стадион "Христо Ботев" не бяха съвсем пълни, но това може да се обясни с недомислицата, сътворена от БФС, мачът да бъде с начален час 20:30 и реално последният половин час се игра, докато по същото време вървяха днешните два 1/4-финала в Шампионската лига. Доста по-удачен вариант би бил дербито да започне от 19:30 ч., да речем.

Иначе двата отбора на практика решиха мача още до почивката. В 23-ата минута капитанът на "Ботев" Тодор Неделев сгреши и допусна Ивайло Иванов да му отнеме топката, последва пас към Парвизджон Умарбаев, който пък подаде към Каталин Иту и румънецът откри резултата.

Неделев все пак се реваншира точно преди почивката и изравни от дузпа, отсъдена за нарушение на Ивайло Иванов срещу Самуел Калу. Преди това в 40-ата минута нападателят на "Ботев" Франклин Маскоте прати с глава топката в десния страничен стълб.

След почивката имаше страхотна атмосфера по трибуните, но голове липсваха. "Локомотив" трябва да съжалява повече за пропуснатата победа. Принос за това имаше вратарят на "Ботев" Даниел Наумов, който спаси опасни удари на Ивайло Иванов, Иту и Жоел Зварц. В последната минута пък вратарят на "Локомотив" Боян Милосавлйевич на свой ред спаси отбора си, отразявайки шут отблизо на Чимезе Уилямс.

ОТЗИВИ

Временният треньор на "Ботев" Лъчезар Балтанов коментира след края: "Равностоен мач. Имахме нашите ситуации и възможности. Перфектни 20 минути, допуснахме груба грешка, което не ми хареса. Реакцията след гола също не ми хареса, прибрахме се. В такива моменти трябва да сме малко по-директни. Исках да пренесем играта в тяхната половина. Имахме шанс в последната минута, не ни се усмихна късметът, но това е... Футболистите дадоха всичко, още малко, малко ни липсваше. Загубихме 2 точки, от гледна точка на това, че имахме шанс в последната минута и можехме да се зарадваме. Искам да стабилизираме "Ботев" и от следващия сезон да бъдем в челните позиции."

Наставникът на "Локомотив" Душан Косич заяви: "Дойдохме да спечелим точки, но най-напред искам да кажа страхотни неща за атмосферата по време на целия мач. Беше удоволствие да бъдем на този мач. Искам да похваля и моите играчи за усилията, които положиха в мача. Имахме някои добри шансове да вкараме гол, но не бяхме достатъчно акуратни, за да вкараме. В крайна сметка сме доволни от това, което се случи. Тъжни сме, че не успяхме да зарадваме фетовете в края, но бе страхотно. През втората част бяхме по-добри. Поздравления и за вратаря на "Ботев". Надявам се, че ще играем още двубои срещу "Ботев" до края на сезона."