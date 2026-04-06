Машината "Байерн" премина и през Мадрид

"Байерн" и "Арсенал" спечелиха гостуванията си в първите 1/4-финални срещи от Шампионската лига. Баварският колос потвърди и на стадион "Сантяго Бернабеу", че този сезон е като отлично смазана машина и взе 11-ата си победа в последните 12 мача. Резултатът (2:1) дори подлъгва за превъзходството на "Байерн", особено до почивката. Тогава страхотни положения изпуснаха Дайо Упамекано и Серж Гнабри. Германският доминант все пак се оттегли с гол аванс на почивката. Вкара го колумбиецът Луис Диас в 41-ата минута след чудесно извеждащо подаване на Гнабри. А веднага след началото на втората част Хари Кейн направи 2:0.

"Реал" обаче намали в 74-ата минута, когато Килиан Мбапе най-сетне успя да пробие безупречния дотогава вратар Мануел Нойер. Последният показа отново невероятна класа, спасявайки няколко удара на Мбапе. И все пак - минималната загуба плюс огромния опит на "Реал" очертават контурите на много интригуващ реванш на 15 април в Мюнхен.

40 years old and putting in special performances 👏



Manuel Neuer POTM 🏆#POTM | #UCL pic.twitter.com/ndU4NJSlrn — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 април 2026 г.

"Арсенал" също би минимално - 1:0 като гост на "Спортинг" (Лисабон). Единственото попадение бе вкарано от влезлия като резерва германец Кай Хаверц чак в първата минута след 90-ата. Преди това в 63-ата минута бе отменен гол на "Арсенал", вкаран от Мартин Зубименди, тъй като по време на атаката Виктор Гьокереш е бил в засада. Реваншът в Лондон също е идната сряда.

Havertz in stoppage time ⏱️



Arsenal take a lead back to London ✈️#UCL pic.twitter.com/FubDmYD3Jd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 април 2026 г.



1/4-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА, ПЪРВИ СРЕЩИ

"Реал" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен) 1:2 (Мбапе 74; Диас 41, Кейн 46) / реваншът е на 15.IV

"Спортинг" (Лисабон) - "Арсенал" 0:1 (Хаверц 90+1) / 15.IV

"Пари Сен Жермен" - "Ливърпул" (22:00 ч., bTV Action) / 14.IV

"Барселона" - "Атлетико" (Мадрид) (22:00 ч., Ринг) / 14.IV