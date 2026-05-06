Шоуто отстъпи на тактиката и ПСЖ стигна до финал

ЕПА/БГНЕС Един от най-противоречивите моменти от реванша в Мюнхен - Йозуа Кимих (вдясно) от "Байерн" претендира за игра с ръка в наказателното поле на Жоао Невеш, но главният рефер Жоао Пинейро е непреклонен, че няма дузпа.

"Пари Сен Жермен" се класира за втори пореден финал в Шампионската лига и общо трети в историята си. Парижани ще защитават трофея от миналия сезон в предстоящия финал на 30 май в Будапеща, след като завършиха 1:1 във втория 1/2-финал срещу "Байерн". Този път двата тима не повториха незабравимото шоу от миналата седмица в Париж, когато си вкараха общо 9 гола. Зрителите в Мюнхен видяха само две попадения - по едно за двата отбора, а ПСЖ продължи с общ резултат 6:5.

Усман Дембеле откри за гостите още в 3-ата минута, когато засече подаване на пробилия скоростно Хвича Кварацхелия. След това футболният свят стана свидетел на тактическия гений на треньора на парижани Луис Енрике, който неутрализира силните страни на "Байерн". Стигна се дотам, че в герой за баварците се превърна вратарят Мануел Нойер. 40-годишният ветеран бе на познатата си висота и спаси удари на Кварацхелия на два пъти, на Жоао Невеш, Дезире Дуе.

Все пак "Байерн" стигна до няколко положения, но вратарят на "Пари Сен Жермен" Матвей Сафонов също имаше ден. Той и защитата пред него се пропукаха единствено в четвъртата минута на допълнителното време, когато Хари Кейн успя да изравни - 1:1.

В този мач на тактическо надиграване всеки детайл бе решаващ. А един от най-ключовете моменти бе в 31-ата минута, когато Витиня (ПСЖ) изчисти топката и тя се удари в ръката на съотборника му Жоао Невеш. От "Байерн" бурно настояха за дузпа, но главният рефер Жоао Пинейро не даде такава. Това пък отприщи недоволство по трибуните и иначе възпитаните германски фенове започнаха да мятат предмети към терена, вбесени от действията на съдията.

В крайна сметка "Пари Сен Жермен" взе малък реванш за загубата си от "Байерн" с 0:1 във финала на Шампионската лига през 2020 г., който бе и първият в историята на френския клуб в турнира. Сега в третия си финал парижани ще преследват втория си трофей, а техен съперник ще е "Арсенал".

The holders will defend their title in Budapest 🏆🇭🇺#UCLfinal pic.twitter.com/v4rlDlDmJc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 6 май 2026 г.

1/2-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА 2025/2026



"Арсенал" - "Атлетико" (Мадрид) 1:0 (Сака 45) / в първия мач 1:1

"Байерн" (Мюнхен) - "Пари Сен Жермен" 1:1 (Кейн 90+4; Дембеле 3) / 4:5

ФИНАЛ



ПСЖ - "Арсенал" 30.V (19:00 ч., "Пушкаш Арена", Будапеща)