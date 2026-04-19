"Байерн" надгради рекорда с 35-а титла на Германия

ЕПА/БГНЕС Във втория си сезон начело на "Байерн" белгийският треньор Венсан Компани донесе втора "сребърна салатиера" във витрината на клуба. Днес отборът получи само бутафорна реплика от феновете си, а истинският трофей ще бъде връчен на футболистите при следващото домакинство.

Най-могъщият клуб в историята на германския футбол "Байерн" (Мюнхен) спечели за втора поредна година шампионската титла в Бундеслигата. Трофеят е 13-и в последните 14 сезона за баварците, като хегемонията им в този период беше нарушена единствено от "Байер" (Леверкузен) през 2023/2024 г.

"Сребърната салатиера" беше завоювана четири кръга предсрочно пред 75 000 зрители на "Алианц Арена". Отдавна предизвестеният триумф беше подпечатан с домакинска победа с 4:2 над "Щутгарт" в 30-ия кръг, след който преднината на върха за тима на Венсан Компани стана 15 т. пред втория "Борусия" (Дортмунд).

В събота "жълто-черните" допуснаха втора поредна издънка в първенството, отстъпвайки с 1:2 като гости на "Хофенхайм". А това значеше, че дори равенство щеше да е достатъчно за "червените" днес, за да си гарантират и на теория първото място в крайното класиране.

— FC Bayern (@FCBayernEN) 19 април 2026 г.

Само че "Байерн" за пореден път в последните седмици и месеци демонстрира убийствената си ефективност и наниза четири гола във вратата на борещия се за място в Шампионската лига "Щутгарт", за да неутрализира ранен пасив в резултата. Гостите поведоха в 21-вата мин. чрез Крис Фюрих, но още преди почивката последва троен отговор от Рафаел Герейро (31), Николас Джаксън (33) и Алфонсо Дейвис (37). През второто полувреме се разписа и дежурният голмайстор Хари Кейн (52), а крайния резултат оформи Чема Андрес две минути преди края на редовното време.

След поражението "швабите" остават на 4-та позиция с актив от 56 т. Пред тях е РБ (Лайпциг) с 59, а "Борусия" е с 64. Новият стар шампион пък вече е със 79.

Общо това е 35-а титла на Германия в рекордната визитка на мюнхенския колос, който за десетилетия напред е недостижим №1 във вечната класация на федералната република. На второ място с 9 шампионски отличия е "Нюрнберг" - славният някога отбор, който днес се подвизава във Втора Бундеслига. Трети е другият съвременен гранд "Борусия" (Дортмунд) с 8 трофея - последният, датиращ от 2012 г.

След днешния резултат "Байерн" вече има голова разлика 109:29 (+80) и продължава да трупа и върху новия абсолютен голов рекорд за един сезон в Бундеслигата. Предишното върхово постижение за най-много попадения в една кампания беше 101 - също на баварците, отпреди повече от половин век. През 1971/1972 г. отборът, в който блестят иконите Франц Бекенбауер и Герд Мюлер, завършва първенството с голова разлика +63 (101:38).

До края на настоящия шампионат мюнхенци ще играят още с "Майнц 05" и "Волфсбург" като гости и с "Хайденхайм" и "Кьолн" у дома.