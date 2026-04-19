"Байерн" надгради рекорда с 35-а титла на Германия

Бавварският гранд подпечата поредния триумф в Бундеслигата пред 75 000 в Мюнхен

19 Апр. 2026
Във втория си сезон начело на "Байерн" белгийският треньор Венсан Компани донесе втора "сребърна салатиера" във витрината на клуба. Днес отборът получи само бутафорна реплика от феновете си, а истинският трофей ще бъде връчен на футболистите при следващото домакинство.

Най-могъщият клуб в историята на германския футбол "Байерн" (Мюнхен) спечели за втора поредна година шампионската титла в Бундеслигата. Трофеят е 13-и в последните 14 сезона за баварците, като хегемонията им в този период беше нарушена единствено от "Байер" (Леверкузен) през 2023/2024 г.

"Сребърната салатиера" беше завоювана четири кръга предсрочно пред 75 000 зрители на "Алианц Арена". Отдавна предизвестеният триумф беше подпечатан с домакинска победа с 4:2 над "Щутгарт" в 30-ия кръг, след който преднината на върха за тима на Венсан Компани стана 15 т. пред втория "Борусия" (Дортмунд).

В събота "жълто-черните" допуснаха втора поредна издънка в първенството, отстъпвайки с 1:2 като гости на "Хофенхайм". А това значеше, че дори равенство щеше да е достатъчно за "червените" днес, за да си гарантират и на теория първото място в крайното класиране.

Само че "Байерн" за пореден път в последните седмици и месеци демонстрира убийствената си ефективност и наниза четири гола във вратата на борещия се за място в Шампионската лига "Щутгарт", за да неутрализира ранен пасив в резултата. Гостите поведоха в 21-вата мин. чрез Крис Фюрих, но още преди почивката последва троен отговор от Рафаел Герейро (31), Николас Джаксън (33) и Алфонсо Дейвис (37). През второто полувреме се разписа и дежурният голмайстор Хари Кейн (52), а крайния резултат оформи Чема Андрес две минути преди края на редовното време.

След поражението "швабите" остават на 4-та позиция с актив от 56 т. Пред тях е РБ (Лайпциг) с 59, а "Борусия" е с 64. Новият стар шампион пък вече е със 79.

Общо това е 35-а титла на Германия в рекордната визитка на мюнхенския колос, който за десетилетия напред е недостижим №1 във вечната класация на федералната република. На второ място с 9 шампионски отличия е "Нюрнберг" - славният някога отбор, който днес се подвизава във Втора Бундеслига. Трети е другият съвременен гранд "Борусия" (Дортмунд) с 8 трофея - последният, датиращ от 2012 г.

След днешния резултат "Байерн" вече има голова разлика 109:29 (+80) и продължава да трупа и върху новия абсолютен голов рекорд за един сезон в Бундеслигата. Предишното върхово постижение за най-много попадения в една кампания беше 101 - също на баварците, отпреди повече от половин век. През 1971/1972 г. отборът, в който блестят иконите Франц Бекенбауер и Герд Мюлер, завършва първенството с голова разлика +63 (101:38).

До края на настоящия шампионат мюнхенци ще играят още с "Майнц 05" и "Волфсбург" като гости и с "Хайденхайм" и "Кьолн" у дома.

Ключови думи:

Байерн Мюнхен, Бундеслига

