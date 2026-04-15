Невъобразим реванш в Мюнхен остави "Реал" извън Шампионската лига

"Арсенал" се оказа сред последните четири отбора в турнира след постен футбол срещу "Спортинг"

Днес, 00:26
Суперзвездата на "Реал" Килиан Мбапе (вдясно) ходи оклюмал, докато Хари Кейн (в средата) и Конрад Лаймер са изпаднали в луда радост след гола на Луис Диас за 3:3.
Суперзвездата на "Реал" Килиан Мбапе (вдясно) ходи оклюмал, докато Хари Кейн (в средата) и Конрад Лаймер са изпаднали в луда радост след гола на Луис Диас за 3:3.

Футболният свят стана свидетел на мач, който ще се нареди сред най-забележителните в историята на Шампионската лига. "Байерн" победи с 4:3 "Реал" в драматичен реванш от 1/4-финалите на турнира и стигна до 1/2-финалите с общ баланс 6:4 от двете срещи.

Дори само резултатът тази вечер загатна за зрелището, което видяха зрителите на стадион "Алианц Арена". В този двубой имаше много красота, обрати, интрига, грешки. Имаше от есенцията на големия футбол.

Мачът започна кошмарно за "Байерн" и вратаря Мануел Нойер, който имаше главна заслуга за победата с 2:1 в Мадрид миналата седмица. Той сбърка още в 1-ата минута и направо подаде топката към халфа на "Реал" Арда Гюлер, който откри за гостите. Баварците изравниха бързо - в 6-ата минута Александър Павлович вкара с глава, като този път лошо се намеси вратарят на мадридчани Андрий Лунин.

В 29-ата минута Гюлер вкара втория си гол в мача след прекрасно изпълнение на пряк свободен удар. Самото отсъдено нарушение от словенския рефер Славко Винчич обаче бе доста спорно.

Головата машина на "Байерн" Хари Кейн не пропусна да се разпише и в този мач. Англичанинът изравни за 2:2 в 38-ата минута. Но само 4 минути по-късно феновете на германския доминант отново замлъкнаха - Килиан Мбапе изведе "Реал" отново напред в 42-ата минута.

През втората част домакините наложиха мощен натиск, но така и не успяваха да вкарат. Докато не дойде 86-ата минута, когато Славко Винчич стигна до върха на своето безобразно представяне тази вечер и показа пресилен втори жълт картон на Едуардо Камавинга ("Реал"). За отбор като "Байерн" числовото предимство веднага си оказва влияние и тимът изравни за 3:3 след фамозен гол на Луис Диас в 89-ата минута. Дори и при този резултат баварците се класираха, но те не се отказаха да търсят победата. И я постигнаха чрез Майкъл Олисе в четвъртата минута на добавеното време.

Сухите факти извън спиращия дъха футбол - носителят на 15 трофея в турнира "Реал" приключи участие. "Байерн" пък ще има не по-малко сериозно изпитание на 1/2-финала, където ще срещне защитаващия титлата от миналия сезон "Пари Сен Жермен".

В другия 1/4-финал тази вечер "Арсенал" не допусна изненада и елиминира "Спортинг" след нулево равенство на реванша в Лондон. "Топчиите" бяха спечелили първия мач с 1:0. Сега лондончани представиха доста непривлекателен футбол пред своите фенове. Гостите от Лисабон дори имаха възможност да поведат, но Жени Катамо улучи десния страничен стълб в 43-ата минута. До края същото стори и "Арсенал" чрез Леандро Тросар в 84-ата минута, но най-хубавото за "топчиите" в този реванш бе, че успяха да се класират. Следващият им съперник ще бъде "Атлетико" (Мадрид).

 

1/4-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА 2025/2026, РЕВАНШИ

14 април

"Атлетико" (Мадрид) - "Барселона" 1:2 (Лукман 31; Ямал 4, Феран Торес 24) / в първия мач 2:0

"Ливърпул" - "Пари Сен Жермен" 0:2 (Дембеле 72, 90+1) / 0:2

15 април

"Арсенал" - "Спортинг" (Лисабон) 0:0 / 1:0

"Байерн" (Мюнхен) - "Реал" (Мадрид) 4:3 (Павлович 6, Кейн 38, Диас 89, Олисе 90+5; Гюлер 1, 29, Мбапе 42)2:1


1/2-ФИНАЛИ

"Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен) 28/29.IV / 5/6.V

"Атлетико" (Мадрид) - "Арсенал" 28/29.IV / 5/6.V

 

Английският национал от "Арсенал" Нони Мадуеке буквално е прегърнал Педро Гонсалвеш (вдясно) от "Спортинг" при неуспешния си опит да го преодолее по време на реванша в Лондон.
Английският национал от "Арсенал" Нони Мадуеке буквално е прегърнал Педро Гонсалвеш (вдясно) от "Спортинг" при неуспешния си опит да го преодолее по време на реванша в Лондон.
Още новини по темата

"Ливърпул" и "Барселона" помечтаха, но се сбогуваха с ШЛ
15 Апр. 2026

"Байерн" постави нов голов рекорд в Бундеслигата
12 Апр. 2026

"Ливърпул" се провали в Париж, а "Барселона" - на "Камп Ноу"
09 Апр. 2026

Машината "Байерн" премина и през Мадрид
08 Апр. 2026

"Ливърпул" се пребори със себе си и стигна до 1/4-финал с "Пари Сен Жермен"
19 Март 2026

Драма в Манчестър имаше, но не и сензация - "Реал" е на 1/4-финал
18 Март 2026

Нереален Валверде тласна "Реал" към 1/4-финалите в Шампионската лига
12 Март 2026

Дежавю: "Ливърпул" пак е безпомощен в Истанбул
11 Март 2026

"Манчестър С" и "Реал" пак ще се сблъскат рано в Шампионската лига
27 Февр. 2026

"Ювентус" бе на косъм от голямо чудо в Шампионска лига
26 Февр. 2026

"Интер" се разпадна у дома и е аут от ШЛ
25 Февр. 2026

Английски национал изравни 12-годишно голово постижение в ШЛ
19 Февр. 2026

Расизъм, нерви и хвърлени предмети не попречиха на "Реал" в Лисабон
18 Февр. 2026

Шампионската лига има своя нов най-неудачен играч
14 Февр. 2026

