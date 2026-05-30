ПСЖ отново стъпи на футболния връх

ЕПА/БГНЕС Купата на европейските шампиони е в ръцете на капитана на "Пари Сен Жермен" Маркиньос, докато той и останалите футболисти на френския гранд ликуват под конфетите на "Пушкаш Арена" в Будапеща.

"Пари Сен Жермен" се превърна в първия отбор от близо десетилетие, който успява да защити титлата си в Шампионската лига. Френският футболен гранд спечели финала в тазгодишното издание на най-силния клубен турнир в Европа и света след изпълнение на дузпи срещу "Арсенал".

Редовното време и продълженията на ст. "Пушкаш Арена" в Будапеща завършиха при резултат 1:1. Лондончани поведоха още в 6-ата мин. с изумителен гол на Кай Хаверц, промушил топката в горния ляв ъгъл над главата на Матвей Сафонов, след нескопосан опит за изчистване в средата на терена от капитана на ПСЖ Маркиньос.

Парижани стигнаха до изравнителното попадение в средата на второто полувреме. Двайсетина минути след почивката германският съдия Даниел Зиберт отсъди дузпа за нарушение на Кристиан Москера срещу Хвича Кварацхелия на границата на наказателното поле. Фаулът беше потвърден от VAR и в 65-ата мин. Усман Дембеле вкара от бялата точка.

И в оставащото време от 90-те минути, и в двете продължения по 15 и двата отбора играха тактически предпазливо. А това доведе до неизбежните 11-метрови удари за определяне на шампиона отвъд 120-те.

От петимата назначени изпълнители от двамата треньори четирима вкараха за французите и само трима за англичаните. Първи пропусна Еберечи Езе за "Арсенал", но веднага след него се провали и Нуно Мендеш за "Пари Сен Жермен". Фаталния изстрел произведе Габриел Магаляеш, който при 3:4 прати топката високо над напречната греда с последния удар в мача.

За френския шампион титлата на Европа е втора в клубната история и идва само година след първата, извоювана също под ръководството на Луис Енрике. Испанският треньор стана първият след Зинедин Зидан, дублирал триумфа на тима си в ШЛ - френската легенда донесе три поредни трофея на "Реал" (Мадрид) през 2016, 2017 и 2018 г.

Именно испанският рекордьор с общо 15 европейски титли е единственият друг отбор освен ПСЖ, който е успявал да защити купата в съвременната история на турнира. Преди това последният, който го беше правил, беше "Милан" през 1989 и 1990 г. - два сезона преди създаването на Шампионската лига.

За "Арсенал" пък остава разочарованието от втори загубен финал в най-престижния европейски клубен турнир. "Артилеристите" отстъпиха и при дебюта си в най-важния мач през 2006 г. - с 1:2 срещу "Барселона".