Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПСЖ отново стъпи на футболния връх

Парижани спечелиха Шампионската лига за втора поредна година след дузпи срещу "Арсенал"

30 Май 2026Обновена
Купата на европейските шампиони е в ръцете на капитана на "Пари Сен Жермен" Маркиньос, докато той и останалите футболисти на френския гранд ликуват под конфетите на "Пушкаш Арена" в Будапеща.
ЕПА/БГНЕС
Купата на европейските шампиони е в ръцете на капитана на "Пари Сен Жермен" Маркиньос, докато той и останалите футболисти на френския гранд ликуват под конфетите на "Пушкаш Арена" в Будапеща.

"Пари Сен Жермен" се превърна в първия отбор от близо десетилетие, който успява да защити титлата си в Шампионската лига. Френският футболен гранд спечели финала в тазгодишното издание на най-силния клубен турнир в Европа и света след изпълнение на дузпи срещу "Арсенал".

Редовното време и продълженията на ст. "Пушкаш Арена" в Будапеща завършиха при резултат 1:1. Лондончани поведоха още в 6-ата мин. с изумителен гол на Кай Хаверц, промушил топката в горния ляв ъгъл над главата на Матвей Сафонов, след нескопосан опит за изчистване в средата на терена от капитана на ПСЖ Маркиньос.

Парижани стигнаха до изравнителното попадение в средата на второто полувреме. Двайсетина минути след почивката германският съдия Даниел Зиберт отсъди дузпа за нарушение на Кристиан Москера срещу Хвича Кварацхелия на границата на наказателното поле. Фаулът беше потвърден от VAR и в 65-ата мин. Усман Дембеле вкара от бялата точка.

И в оставащото време от 90-те минути, и в двете продължения по 15 и двата отбора играха тактически предпазливо. А това доведе до неизбежните 11-метрови удари за определяне на шампиона отвъд 120-те.

От петимата назначени изпълнители от двамата треньори четирима вкараха за французите и само трима за англичаните. Първи пропусна Еберечи Езе за "Арсенал", но веднага след него се провали и Нуно Мендеш за "Пари Сен Жермен". Фаталния изстрел произведе Габриел Магаляеш, който при 3:4 прати топката високо над напречната греда с последния удар в мача.

За френския шампион титлата на Европа е втора в клубната история и идва само година след първата, извоювана също под ръководството на Луис Енрике. Испанският треньор стана първият след Зинедин Зидан, дублирал триумфа на тима си в ШЛ - френската легенда донесе три поредни трофея на "Реал" (Мадрид) през 2016, 2017 и 2018 г.

Именно испанският рекордьор с общо 15 европейски титли е единственият друг отбор освен ПСЖ, който е успявал да защити купата в съвременната история на турнира. Преди това последният, който го беше правил, беше "Милан" през 1989 и 1990 г. - два сезона преди създаването на Шампионската лига.

За "Арсенал" пък остава разочарованието от втори загубен финал в най-престижния европейски клубен турнир. "Артилеристите" отстъпиха и при дебюта си в най-важния мач през 2006 г. - с 1:2 срещу "Барселона".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Шампионска лига, Пари Сен Жермен, Арсенал

Още новини по темата

ПСЖ излиза със своята "Златна топка" в Будапеща
29 Май 2026

"Арсенал" е шампион на Англия след 22 г. чакане
20 Май 2026

Шоуто отстъпи на тактиката и ПСЖ стигна до финал
07 Май 2026

20 г. по-късно "Арсенал" пак е на финал в ШЛ
06 Май 2026

Две дузпи запазиха цялата интрига между "Атлетико" и "Арсенал"
30 Апр. 2026

ПСЖ и "Байерн" си вкараха 9 гола, а реваншът тепърва предстои
29 Апр. 2026

Невъобразим реванш в Мюнхен остави "Реал" извън Шампионската лига
16 Апр. 2026

"Ливърпул" и "Барселона" помечтаха, но се сбогуваха с ШЛ
15 Апр. 2026

"Ливърпул" се провали в Париж, а "Барселона" - на "Камп Ноу"
09 Апр. 2026

Машината "Байерн" премина и през Мадрид
08 Апр. 2026

"Ливърпул" се пребори със себе си и стигна до 1/4-финал с "Пари Сен Жермен"
19 Март 2026

Драма в Манчестър имаше, но не и сензация - "Реал" е на 1/4-финал
18 Март 2026

Нереален Валверде тласна "Реал" към 1/4-финалите в Шампионската лига
12 Март 2026

Дежавю: "Ливърпул" пак е безпомощен в Истанбул
11 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса