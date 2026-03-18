"Ливърпул" се пребори със себе си и стигна до 1/4-финал с "Пари Сен Жермен"

Редуващият силни и безобразни мачове "Ливърпул" успя да намери познатото си лице в реванша от 1/8-финалите в Шампионската лига срещу "Галатасарай" и с домакинската победа с 4:0 се класира за следващата фаза с общ резултат 4:1. До почивката резултатът бе 1:0 (общ 1:1 от двата мача) след откриващ гол на Доминик Собослай в 25-ата минута и пропусната дузпа от Мохамед Салах в 45-ата. Това все още даваше надежди на "Галатасарай", но три гола за 11 минути през втората част доказаха по-голямата класа на "Ливърпул". Точни бяха Юго Екитике в 51-ата, Райън Гравенберх в 53-ата и Салах в 62-ата, който се реваншира за пропуснатата дузпа и с асистенция за третото попадение.

Доминацията на "Ливърпул" бе потвърдена от удар в напречната греда на Салах в 67-ата минута, а преди това в 56-ата автогол на Стефан Синго беше отменен заради засада на Жереми Фримпонг.

На 1/4-финалите съперник на мърсисайдци ще бъде настоящият носител на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен". Това ще е шанс за "Ливърпул" да се реваншира за отпадането след дузпи срещу парижани на 1/8-финалите в миналогодишния турнир.

В ранния мач за вечерта "Барселона" разгроми "Нюкасъл" със 7:2 на ст. "Камп Ноу" и продължи напред общо с 8:3. Това бе втората най-резултатна среща в елиминациите на Шампионската лига, като в рекордната победа отново бяха замесени каталунците, но в негативен план ("Байерн" - "Барселона" 8:2 през сезон 2019/20).

Днес се отличи Рафиня, който вкара два гола, подаде за още два и спечели дузпа. Роберт Левандовски също отбеляза две попадения, а по едно добавиха Марк Бернал, Ламин Ямал от дузпа и Фермин Лопес.

В следващата фаза ще има испански 1/4-финал, тъй като "Барса" ще има за съперник "Атлетико". Мадридчани имаха нелеко гостуване на "Тотнъм", който се бе амбицирал да навакса пасива от 2:5 от първия мач. "Шпорите" дори поведоха с 2:1 в 52-ата минута с гол на Шави Симонс и 20-ина минути помечтаха за големия обрат, но в 75-ата минута Давид Ханцко изравни за 2:2 с глава и приключи интригата в този сблъсък. До края "Тотнъм" все пак стигна до победа за честта си, след като Симонс вкара от дузпа в 89-ата минута втория си гол в мача - 3:2.

"Байерн" не изневери на стила си да бъде безкрайно убедителен, дори и в протоколни реванши. След разгрома си с 6:1 в Италия, баварците сразиха "Аталанта" и в Мюнхен, този път с 4:1. Два гола вкара Хари Кейн (първият от дузпа), а след това се разписаха Ленарт Карл и Луис Диас. За "Аталанта" в края вкара Лазар Самарджич. Следващата задача за тима на Венсан Компани обаче няма да е изобщо лесна, тъй като на 1/4-финалите съперник ще бъде "Реал" (Мадрид).

1/8-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА, РЕВАНШИ



17 март

"Спортинг" (Лисабон) - "Будьо/Глимт" 5:0 (с прод, 3:0 в ред. време) (Гонсало Инасио 34, Педро Гонсалвеш 61, Суарес 78-д, Араухо 92, Рафаел Нел 120+1) / в първия мач 0:3

"Челси" - "Пари Сен Жермен" 0:3 (Кварацхелия 6, Баркола 15, Маюлу 62) / 2:5

"Манчестър Сити" - "Реал" (Мадрид) 1:2 (Холанд 41; Винисиус Жуниор 22-д, 90+3 / 0:3

"Арсенал" - "Байер" (Леверкузен) 2:0 (Езе 36, Райс 63) / 1:1



18 март

"Барселона" - "Нюкасъл" 7:2 (Рафиня 6, 72, Бернал 18, Ямал 45-д, Ф. Лопес 51, Левандовски 56, 61; Еланга 15, 28) / 1:1

"Ливърпул" - "Галатасарай" 4:0 (Собослай 25, Екитике 51, Гравенберх 53, Салах 62) / 0:1

"Байерн" (Мюнхен) - "Аталанта" 4:1 (Кейн 25-д, 54, Карл 56, Диас 70; Самарджич 85) / 6:1

"Тотнъм" - "Атлетико" (Мадрид) 3:2 (Коло Муани 30, Симонс 52, 90-д; Алварес 47, Ханцко 75) / 2:5



1/4-ФИНАЛИ



"Пари Сен Жермен" - "Ливърпул" 7/8.IV / 14/15.IV

"Реал" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен) 7/8.IV / 14/15.IV

"Барселона" - "Атлетико" (Мадрид) 7/8.IV / 14/15.IV

"Спортинг" (Лисабон) - "Арсенал" 7/8.IV / 14/15.IV