Драма в Манчестър имаше, но не и сензация - "Реал" е на 1/4-финал

ЕПА/БГНЕС Турският суперталант Арда Гюлер поздравява бразилския си съотборник в "Реал" Винисиус Жуниор за попадението от дузпа в 22-рата мин., с което на практика беше убита интригата в 1/8-финалния сблъсък с "Манчестър Сити".

Дузпа за игра с ръка на голлинията, директен червен картон, изравняване с човек по-малко. Силите на "Манчестър Сити" стигнаха само за толкова драма срещу "Реал" (Мадрид) в реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига.

Испанският гранд победи с 2:1 като гост на ст. "Етихад" и след успеха с 3:0 на своя "Сантяго Бернабеу" миналата седмица се класира с лекота за 1/4-финалите в "своя" турнир. Там 15-кратният носител на КЕШ очаква "Байерн" (Мюнхен) за поредния сблъсък от тежка категория на европейския футбол. Германският хегемон трябва да направи формалната втора крачка срещу "Аталанта" утре вечер у дома след 6:1 в първия мач в Италия.

Интригата в Манчестър тази вечер угасна още в средата на първото полувреме, когато капитанът на "Сити" Бернардо Силва спря с лакът влизащата във вратата топка след изстрел до гредата на Винисиус Жуниор. Португалският халф беше изгонен, бразилският нападател реализира отсъдения 11-метров удар и "Реал" поведе с 4:0 в общия резултат.

Макар и с 10 души на терена, отборът на Хосеп Гуардиола не спря да атакува и стигна до 1:1 малко преди почивката - разписа се Ерлинг Холанд в 41-вата минута. През втората част заради засади бяха отменени общо четири гола, по два за всеки тим - Жереми Доку и Раян Аит-Нури вкараха от непозволени позиции за "гражданите", а Федерико Валверде и Винисиус се зарадваха прибързано за "кралете".

Все пак бразилският нападател на гостите вкара и още един редовен гол в добавеното време на мача, за да подсили агонията на "Ман Сити". И при двете си попадения южноамериканецът не пропусна да демонстрира заядливия си характер, като умишлено подразни домакинските фенове по трибуните.

В другите два късни двубоя от първата порция 1/8-финали в ШЛ дори нямаше интрига. Носителят на трофея от миналия сезон "Пари Сен Жермен" срази "Челси" с 3:0 като гост на "Стамфорд Бридж" в Лондон и затвърди тоталната си доминация над англичаните след 5:2 в първия мач в Париж.

Честта на британската столица защити бъдещият шампион на Англия "Арсенал", който победи германския "Байер" (Леверкузен) с 2:0 на своя ст. "Емиратс". Това беше предостатъчно за "артилеристите" след равенството 1:1 в гостуването в Германия миналата сряда.

Обратът на вечерта дойде още в ранния двубой от вторнишката сесия. "Спортинг" (Лисабон) неутрализира изоставането от 0:3 срещу "Будьо/Глимт" и елиминира норвежката сензация от най-силния европейски клубен турнир.

Португалският гранд разгроми скандинавския си съперник с 5:0 след продължения и ще се изправи срещу "Арсенал" на 1/4-финалите. Лисабонските "лъвове" спечелиха редовното време с 3:0 след попадения на Гонсало Инасио в 34-тата, Педро Гонсалвеш в 61-вата и Луис Суарес в 78-ата минута от дузпа. В добавения половин час домакините на ст. "Жозе Алваладе" довършиха норвежците с голове на Максимилиано Араухо в 92-рата и Рафаел Нел отвъд 120-ата.

1/8-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА, РЕВАНШИ



17 март

"Спортинг" (Лисабон) - "Будьо/Глимт" 5:0 (с прод, 3:0 в ред. време) (Гонсало Инасио 34, Педро Гонсалвеш 61, Суарес 78-д, Араухо 92, Рафаел Нел 120+1) / в първия мач 0:3

"Челси" - "Пари Сен Жермен" 0:3 (Кварацхелия 6, Баркола 15, Маюлу 62) / 2:5

"Манчестър Сити" - "Реал" (Мадрид) 1:2 (Холанд 41; Винисиус Жуниор 22-д, 90+3 / 0:3

"Арсенал" - "Байер" (Леверкузен) 2:0 (Езе 36, Райс 63) / 1:1



18 март

"Барселона" - "Нюкасъл" 19:45 ч. (по bTV Action) / 1:1

"Ливърпул" - "Галатасарай" 22:00 ч. / 0:1

"Байерн" (Мюнхен) - "Аталанта" 22:00 ч. (по Ринг) / 6:1

"Тотнъм" - "Атлетико" (Мадрид) 22:00 ч. (по bTV Action) / 2:5



1/4-ФИНАЛИ



"Пари Сен Жермен" - "Ливърпул" / "Галатасарай" 7/8.IV / 14/15.IV

"Реал" (Мадрид) - "Байерн" (Мюнхен) / "Аталанта" 7/8.IV / 14/15.IV

"Барселона" / "Нюкасъл" - "Тотнъм" / "Атлетико" (Мадрид) 7/8.IV / 14/15.IV

"Спортинг" (Лисабон) - "Арсенал" 7/8.IV / 14/15.IV

