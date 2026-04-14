"Ливърпул" и "Барселона" помечтаха, но се сбогуваха с ШЛ

И "Ливърпул", и "Барселона" имаха шансове да сътворят героизми. И двата европейски футболни гранда обаче напуснаха Шампионската лига на 1/4-финалите. Шампионите на Англия и Испания изиграха много силни реванши съответно срещу "Пари Сен Жермен" и "Атлетико" (Мадрид), само че бяха прекършени по различен, но еднакво болезнен начин.

Особено рязко беше секнат устремът на "червените" от Мърсисайд, които се представиха на върха на моментните си възможности, но в крайна сметка отново загубиха от френския първенец, при това със същия резултат като миналата седмица в Париж - 0:2. Този път обаче възпитаниците на Арне Слот играха смело и агресивно и окрилени от десетките хиляди по трибуните на своя "Анфилд", бяха на косъм да създадат интрига в двубоя.

Около четвърт час преди края резултатът беше 0:0, а "Ливърпул" беше създал по-чистите и по-опасни положения пред двете врати. Пропуски на Милош Керкез, Върджил ван Дайк, Коди Гакпо и влезлите като резерви Мохамед Салах и Рио Нгумоа лишиха домакините от заслужен аванс. В 64-тата мин. пък съдията Маурицио Мариани първо отсъди дузпа за привидно нарушение срещу Алексис Мак Алистър, а после правилно я отмени след консултация с ВАР.

Преломният момент настъпи в 72-рата мин., когато Усман Дембеле завърши по изящен начин атака на ПСЖ и с техничен удар от дъгата на наказателното поле прати топката в мрежата зад Гиорги Мамардашвили. В първата добавена минута след 90-ата носителят на "Златната топка" вкара и второто попадение след светкавична контраатака и окончателно попари феновете на мърсисайдци.

Още по-драматично приключи участието на "Барса" в тазгодишното издание на ШЛ. Каталунците спечелиха ответния мач срещу "Атлети" с 2:1 като гости в Мадрид, но заради загубата с 0:2 на своя "Камп Ноу" миналата сряда отпаднаха от надпреварата.

Тази вечер гостите на "Рияд Еър Метрополитано" в столицата заличиха пасива си още до средата на първото полувреме с голове на Ламин Ямал в 5-ата и Феран Торес в 24-тата мин. Секунди по-късно "блаугранас" можеше да поведат и с 3:0, но удар с глава след летящ плонж на Фермин Лопес беше блокиран с тяло от вратаря Хуан Мусо, който неволно ритна в лицето халфа на гостите.

Много скоро домакините вкараха скъпоценното си попадение чрез Адемола Лукман, върнало аванса им в общия резултат. Това се оказа и финалната разлика между двата тима, след като през втората част до нови голове не се стигна. Трето попадение на "Барселона" беше отменено от ВАР в 55-ата мин. заради засада на Феран Торес. А в 79-ата отново след намеса на видео асистентите "синьо-червените" останаха и с човек по-малко след директен червен картон на Ерик Гарсия, спрял откъсващия се Александър Сьорлот.

На 1/2-финалите "Пари Сен Жермен" очаква победителя от суперсблъсъка между "Байерн" (Мюнхен) и "Реал" (Мадрид), които утре вечер ще изиграят своя реванш в Германия след 2:1 за баварците в испанската столица. "Атлетико" пък ще се изправи срещу крайния победител от двубоя между "Арсенал" и "Спортинг" (Лисабон), в който лондончани водят с 1:0 след първия мач в Португалия.

1/4-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА 2025/2026, РЕВАНШИ



14 април

"Атлетико" (Мадрид) - "Барселона" 1:2 (Лукман 31; Ямал 4, Феран Торес 24) / в първия мач 2:0

"Ливърпул" - "Пари Сен Жермен" 0:2 (Дембеле 72, 90+1) / 0:2



15 април

"Арсенал" - "Спортинг" (Лисабон) 22:00 ч. (по Ринг) / 1:0

"Байерн" (Мюнхен) - "Реал" (Мадрид) 22:00 ч. (по bTV Action) / 2:1



1/2-ФИНАЛИ



"Пари Сен Жермен" - "Байерн" (Мюнхен) / "Реал" (Мадрид) 28/29.IV / 5/6.V

"Атлетико" (Мадрид) - "Арсенал" / "Спортинг" (Лисабон) 28/29.IV / 5/6.V