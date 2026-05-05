20 г. по-късно "Арсенал" пак е на финал в ШЛ

Лондончани елиминираха "Атлетико" и чакат ПСЖ или "Байерн" в спора за европейската титла

06 Май 2026Обновена
Букайо Сака сочи емблемата на "Арсенал" на фланелката си, за да надъха допълнително феновете по трибуните на "Емиратс", след като току-що е вкарал оказалия се решаващ гол в 1/2-финала срещу "Атлетико".
Букайо Сака сочи емблемата на "Арсенал" на фланелката си, за да надъха допълнително феновете по трибуните на "Емиратс", след като току-що е вкарал оказалия се решаващ гол в 1/2-финала срещу "Атлетико".

Точно 20 години след като стана първият лондонски клуб, участвал във финала на Шампионската лига, "Арсенал" отново стигна до последния мач в европейския клубен футбол. "Артилеристите" спечелиха реванша с "Атлетико" (Мадрид) с 1:0 у дома в английската столица и изхвърлиха "дюшекчиите" от турнира, след като първата среща от 1/2-финалите завърши 1:1 в Испания.

Единствения гол на ст. "Емиратс" тази вечер отбеляза капитанът на лондончани Букайо Сака. Английският национал се разписа в последната минута от първото полувреме с добавка в малкото наказателно поле след изстреляна от Леандро Тросар топка, отразена от вратаря на гостите Ян Облак, но неизчистена от бранителите пред него.

Двубоят очаквано се превърна във футболна битка, в която преобладаваше битката за сметка на футбола. Наставникът на "Арсенал" Микел Артета спечели надлъгването с колегата си начело на "Атлетико" Диего Симеоне, използвайки неговите методи.

Като се изключи попадението, чисти голови положения липсваха и пред двете врати. Играта беше наситена с безкомпромисни и на моменти груби действия и от двата лагера, донесли два жълти картона на лондончани и три на мадридчани. В самия край нервите излязоха извън контрол и край страничната линия и едва не се стигна до сбиване между хора от треньорските щабове.

За "Арсенал" участието ще е второ във финала на ШЛ след 2006 г., когато тимът загуби с 1:2 от "Барселона" на "Стад дьо Франс" в Париж. В онзи двубой "топчиите" поведоха с попадение на Сол Кембъл в 37-ата мин., но каталунците изтръгнаха трофея с голове на Самуел Ето`o в 76-ата и Жулиано Белети в 80-ата. В звездния състав на Арсен Венгер тогава все още блестяха Тиери Анри, Фреди Люнгберг, Сеск Фабрегас, Робер Пирес, Коло Туре, Ашли Коул.

Две десетилетия по-късно грандът от Северен Лондон ще направи втори опит да спечели първата си КЕШ. Съперник на тима в мача за трофея на 30 май на "Пушкаш Арена" в Будапеща ще бъде крайният победител от супердуела между "Байерн" (Мюнхен) и настоящия носител на титлата "Пари Сен Жермен". Реваншът в Германия е утре вечер след спиращото дъха 5:4 за парижани във Франция миналата седмица.

 

1/2-ФИНАЛИ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА 2025/2026

"Арсенал" - "Атлетико" (Мадрид) 1:0 (Сака 45) / в първия мач 1:1

"Байерн" (Мюнхен) - "Пари Сен Жермен" 6.V (22:00 ч., по bTV Action)4:5

 

ФИНАЛ

"Байерн" / ПСЖ - "Арсенал" 30.V (19:00 ч., "Пушкаш Арена", Будапеща)

 

